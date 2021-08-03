ضبط 112 قضية مخدرات وتنفيذ 53220 حكما قضائيا 

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 46 قطعة سلاح نارى، بحوزة 36 متهما، على النحو التالى:

14 بندقية آلية.

3 بنادق خرطوش.

28 فردا محليا.

15 خزينة متنوعة.

62 طلقة مختلفة الأعيرة.

145 قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 53220 حكما قضائيا متنوعا.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 112 قضية مخدرات، بإجمالى 118 متهما ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت 23٫728 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 1٫970 كيلو جرام.

كمية من مخدر البانجو وزنت 723 جراما.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 40 جرامات.

كمية من مخدر البودر وزنت 412 جراما.

كمية من مخدر الإستروكس وزنت 740 جراما.

كمية من مخدر شابو وزنت 45 جراما.

كمية من مخدر الفودو وزنت 20 جراما.

كمية من مخدر آيس 220 جرام.

عدد 1085 قرصا مخدرا.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 13 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 10 متهمين.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط 286 دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 27230 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص 40 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.