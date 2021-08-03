وزيرة الصحة: إطلاق حملات مكبرة لتنمية الأسرة في أكتوبر

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة تعاونت مع دار الوثائق المؤمنة في العاصمة الإدارية الجديدة؛ من أجل إصدار شهادة زواج إلكترونية بالإضافة إلى الفحص الكامل والمشورة: «بنقول للشباب مشكلاتهم الصحية اللي ممكن تبقى في أطفال المستقبل أو السيدة في حالة الحمل، في إطار الكشف قبل الزواج».

وأضافت «زايد» خلال كلمتها في حفل افتتاح رئيس الجمهورية، للمدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وعدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا: «نحن الآن في صدد إعداد مجموعة حملات كبيرة جدا في شهر أكتوبر مع تدشين المشروع القومي لتنمية الأسرة، والذي يستهدف خلق أسرة بشكل نوعي أكثر منه عددي أي بكفاءة».

وتابع وزيرة الصحة والسكان، أن كل جهات الدولة متداخلة في هذا المشروع؛ للحفاظ على الأطفال قبل ولادتهم من خلال متابعة الأمهات.

واوضحت، أن الوزارة تكشف على الأمراض المحتمل انتقالها من الأم للجنين، كما تتعامل مع الإيدز أو الزهري وفيروس ب وعلاج الأم وهو ما يستهدف خلق جيل جديد لا يعاني من أي أمراض معدية.

وأكدت، أن هناك 5400 وحدة تقدم متابعة الحمل و850 عيادة متنقلة، كما تم شراء 1000 سيارة قوافل على أعلى مستوى وتجهيزات وسيتم استلامهم في شهر نوفمبر، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة التي تستهدف ثلث قرى مصر في المرحلة الأولى، وستقدم هذه القوافل خدمات مبادرة «100 مليون صحة».

وشددت، على أن الدولة المصرية ضربت مثالا كبيرا جدا في التعامل مع الملفات الصحية وأدخلت CONCEPT جديد للعالم كله اسمه مبادرات الصحة العامة: «إدراك القيادة السياسية لأهمية إخلاء مصر من فيروس سي والاهتمام بصحة المراة والطفل أدى إلى قدرتنا على مواجهة أزمة كورونا».