ضبط 9591 شخصا لعدم ارتداء الكمامات و236 قضية «شيشة»

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 9591 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9552 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 39 آخرين لم يسددوا الغرامة المقررة.

وتحررت 782 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبطت 236 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات بلغت 1447، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وأكدت وزارة الداخلية أن تلك الحملات مستمرة، حرصًا على سلامة المواطنين.

ويأتي هذا في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات تفشي الفيروس.

كما أن هذه الحملات تأتي في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.