ضبط 1460 قضية تموينية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط 1460 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط 2,9 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مطعم للوجبات الجاهزة بمحافظة الجيزة.

ضبط 2,5 طن لحوم مجمدة – دهون حيوانية معبأة داخل عبوات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول على جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

ضبط 1,24 طن لحوم كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

ضبط 5,4 طن أرز أبيض – دقيق فاخر – ملح طعام معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مقلدة ومغشوشة بدون مستندات، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول على جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

ضبط 1,45 طن مكرونة، زيت طعام بدون مستندات مجهول المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مطعم للوجبات الجاهزة بمحافظة المنوفية.

ضبط مالك محل بدال تموينى بمحافظة القاهرة القليوبية، وبحوزته 1,95 طن سكر – 420 عبوة زيت تموينى مخصص ربطًا على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ضبط 23,850 جهاز وقطعة مستلزمات طبية جهاز قياس الأكسجين – كمامة بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية الصحية، ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

ضبط 1,75 طن أسمدة زراعية بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعى، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك شركة لتجارة الأسمدة والبذور الزراعية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى – الأمن العام والإدارة العامة لشرطة أمن الموانئ، والجهات المعنية من ضبط كمية من الأقراص المنشطة مخفاة داخل شاحنة قيادة أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول حال وصوله إلى ميناء نويبع البحرى مشمولها المستندى رمان والمشحونة بمعرفته، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

ضبط 8 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.