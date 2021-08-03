القليوبية تعقد اختبارات تحديد مستوى للمرشحين لدورات التنمية المحلية

أعلنت محافظة القليوبية، عن خطة اختبارات تحديد المستوى للمرشحين للدورات التدريببية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام التدريبى 2021 / 2022، ضمن خطط بناء قدرات كافة العاملين بالديوان العام ومجالس المدن والوحدات المحلية القروية بما يساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووفقا لبيان صادر عن المحافظة، اليوم، عقدت المحافظة لقاءا عاما مع المرشحين من مجالس المدن والمراكز والأحياء والوحدات القروية للدورات التدريبية حيث جري حثهم على التدريب وبناء القدرات وتنميه المهارات بحضور الدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن التدريب وبناء القدرات يساعد فى تقوية نقاط الضعف لدى الموظف مما يساعد على تحسين بيئة العمل وتقديم خدمة جيدة للمواطن، وأضافت أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية يهتم ببناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية بمختلف مستوياتهم الإادارية، مما يساعد فى بناء صف ثان من القيادات.

يذكر أن محافظة القليوبية أصدرت قرار بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ لبناء القدرات واختيار المتدربين المرشحين لدورات مركز التنمية المحلية بسقارة مع وضع خطة أختبارات لتحديد المستوى للدورات وذلك بناء على توصيات ورشه العمل المنعقدة بمركز التنمية المحلية بسقارة .

وضمت الاختبارات تحديد المستوى لدورة قادة المستقبل حيث ترشح لها 22 موظفا ودورة الحاسب الآلي وترشح لها 20 موظفا ودورة إعداد المتدربين وترئح 9 موظفين بالإضافة إلى 10 موظفين لدورة نظم المعلومات الجغرافية فضلا عن دورة اللغه الانجليزية التى ترشح لها 6 موظفين ، ودورة إدارة المشاريع وترشح لها عدد 3 موظفين.