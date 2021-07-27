جدول امتحان الدور الثاني الشهادة الإعدادية 2021 محافظة القليوبية

اعتمد محافظ القليوبية مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي الدراسي 2020 – 2021 لصفوف النقل وشهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الاساسي «الشهادة الإعدادية 2021» والتي من المقرر ان تجري في الفترة من 7 أغسطس وحتي 18 اغسطس المقبل وجاري إعداد الجداول التفصيلية لكل مرحلة وصف لإعلانها علي الطلاب خلال الساعات المقبلة من خلال مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

امتحانات الدور الثاني الشهادة الإعدادية 2021 القليوبية جاري إعداد الجدول

وأوضحت المذكرة التي أعدها الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وتم عرضها واعتمادها من المحافظة اليوم أنه تقرر أن تكون امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2021 القليوبية للتعليم الاساسي العام والرياض في المدة من 11 إلي 17 أغسطس لمدة 6 أيام وجاري إعداد الجدول التفصيلي بالمواد التي سيمتحنها الطالب ومواعيدها

اما بالنسبة لامتحان الشهادة الإعدادية المهنية 2021 للتعليم الاساسي المهني في الفترة من 5 إلي 11 أغسطس لمدة 6 ايام وجاري إعداد الجدول الخاص بها

مواعيد إمتحانات الدور الثاني النقل لكافة المراحل القليوبية

وكشفت مديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتور ياسر محمود أنه من المقرر أن تنطلق امتحانات الدور الثاني لكافة المراحل والصفوف يوم 4 أغسطس المقبل كالتالي:

الصف الرابع الإبتدائي عام وتعليم مجتمعي وصم ومكفوفين وتجريبي من 7 إلي 10 أغسطس المقبل لمدة 4 أيام.

الصف الخامس الإبتدائي من 7 إلي 10 أغسطس المقبل لمدة 4 أيام.

الصف السادس الابتدائي من 7 إلي 10 أغسطس المقبل لمدة 4 أيام.

النقل الأول الإعدادي العام والرياضي والصم والمكفوفين والنقل الثاني الإعدادي من 7 إلي 10 اغسطس لمدة 4 أيام.

النقل الإعدادي المهني من 14 إلي 18 أغسطس لمدة 5 أيام.

النقل الثانوي الفني للصم من 7 أغسطس إلي 14 أغسطس لمدة 7 أيام.

النقل بمدارس الخط العربي من 7 أغسطس إلي 17 أغسطس لمدة 10 أيام.