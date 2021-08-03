حاربوا الإنجليز بسلاحهم على ظهور الخيل.. «قبائل أولاد علي» حراس بوابة مصر الغربية

تعد قبائل أولاد علي من القبائل العربية التى تنتشر في العديد من محافظات مصر ويقيم أغلبها في محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة، ويرجع سبب تسميتهم بهذا الاسم نسبةً إلى جدهم «علي الكبير بن عقار بن الذيب أبو الليل»، وتنقسم قبيلة أولاد علي إلى فرعين أساسيين هما، أولاد علي الأبيض، نسبة إلى جدهم علي الأبيض بن علي الكبير، وأولاد علي الأحمر.

ويتسم أولاد علي بالشجاعة والكرم والجود، وشارك كبارهم في معركة وادى ماجد الشهيرة التى دارت رحاها بمدينة مرسي مطروح في أوائل القرن الماضى ضد الإنجليز ونجحوا في هزيمتهم وهم يحاربون بسلاحهم على ظهور الخيل، وإلحاق هزيمة كبيرة بالمستعمر الإنجليزى، مع فرسان من القبائل الأخرى حتى أطلق عليهم حراس بوابة مصر الغربية.

تعرف على تقسيمات قبائل أولاد علي الأبيض

وتتفرع قبائل أولاد علي إلى جزئين، بحسب إبراهيم الزوام، الباحث في التراث بمطروح، الأول قبيلة أولاد علي أبيض، وهم أولاد سليمان المعروفون بأولاد خروف، وينقسمون إلى قبيلة أبو بهية، وتتمركز القبيلة بمحافظة البحيرة، والمناطق الشرقية بمحافظة مطروح، وقبيلة البراهمة، وتعيش القبيلة في الغربانيات شرق مدينة الحمام على حدود محافظة الأسكندرية، وقبيلة الجريدات وتقيم شرق مطروح، وجنوب مرسى مطروح، وبمحافظة البحيرة، وقبيلة الحفيان وتنتشر غرب مرسى مطروح وبمركز النجيلة، وقبيلة الداؤدي، ويقيم أغلب عائلاتها في البحيرة، وشرق مطروح، بالحمام وبرج العرب بالإسكندرية، وقبيلة زيان وتقيم مركز في الحمام والعلمين بمطروح، وبالبحيرة، وقبيلة العقاري وتتمركز في برج العرب ومدينة العلمين، وقبيلة اللحامي، بمركز الضبعة بمطروح، وبالبحيرة والفيوم، وقبيلة مطير التى تقيم شرق مطروح في مناطق الحمام وبهيج وبرج العرب بالاسكندرية.

كما يضم الفرع الأول قبائل «السناقرة» نسبة إلى جدهم سنقر أبو ويلة زوج ابنة أبو هندي أحد شيوخ قبائل أولاد علي، وتنقسم قبائل السناقرة إلى عدة قبائل وهي: «قبيلة الأفراد، وتقيم بمدينة مرسى مطروح، وبمنطقة بهيج بالإسكندرية، وبالبحيرة، وقبيلة طاهر، وتقيم بمركز سيدي براني غرب مطروح، وبالبحيرة، وقبيلة العجارمة، وتقيم بمرسى مطروح وقرية النصر غرب مطروح، وبالحمام، وقبيلة العزايم، وتقيم بالذرع البحري غرب الأسكندرية، وعائلة العبيدي العزايم بمرسى مطروح، وقبيلة المغاورة، وتقيم بقرية فوكه شرق مطروح، وبالحمام، ومرسى مطروح، وقبيلة الموامنة، وتقيم بقرية شماس ببراني، وقبيلة هارون، وتنتشر بمركز النجيلة وبراني، وقبيلة السناقرة، أحد قبائل السناقرة، وتضم العديد من العائلات الكبيرة».

ويأتى الفرع الثاني من قبائل أولاد علي وهم قبائل أولاد علي الأحمر، نسبة إلى جدهم علي الأحمر بن علي الكبير بن عقار بن الذيب، وتتفرع إلى ثلاثة قبائل، وهي: «قبيلة العشيبات، وتقيم في مدينة مرسى مطروح، ومدينة سيدي براني، وقبيلة القناشات وتقيم عائلاتها بقرية سيدي حنيش شرق مرسى مطروح، وقرية أبو لهو غرب مطروح، وبمرسى مطروح، وقبيلة الكميلات، وتقيم غرب مرسى مطروح، وبمحافظة البحيرة».