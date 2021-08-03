أستاذ بجامعة طنطا يستخدم بكتيريا أمعاء النمل الأبيض فى إنتاج الوقود

حقق الدكتور سامح سمير، الأستاذ المساعد بقسم النبات بكلية العلوم بجامعة طنطا، إنجازًا علميًا متميزًا، بعد استخدام بكتيريا أمعاء النمل الأبيض فى إنتاج الوقود الحيوى، ونشر بحثه العلمى فى كبرى المجلات العلمية الدولية المتخصصة.

وقال الدكتور سامح سمير، إن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها من حيث اكتشاف سلالات بكتيرية جديدة في أمعاء النمل الأبيض «آكل الخشب»، لها قدرة فائقة ليس فقط لتكسير الخشب المطلي بالكريزوت بل وتحقيق أقصى درجات الاستفادة من نواتج التكسير والمعالجة في إنتاج الوقود الحيوي الميثان عن طريق الهضم اللاهوائي ما يوفر حلاً فريدًا ومستدامًا لإزالة التلوث.

وأضاف أن هذا البحث يأتى فى إطار خطة الدولة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى باتت الركيزة الأساسية وشريان التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، مشيرًا إلى إنتاجه العديد من الأبحاث التطبيقية في كيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية أو مخلفات المصانع وما تحتويه من صبغات ومواد كيميائية سامة وتحويلها إلي صور متعددة من الطاقة «الميثان – البيوديزل – البيوإيثانول»، كمنتج نهائي، وذلك من خلال المعالجة البيولوجية التي تتميز بكونها آمنه للبيئة ورخيصة التكلفة.

وأشار إلى أنه نظرًا لحداثة الفكرة مع عدم وجود دراسات سابقة فى مجال استخدام النمل الأبيض وميكروباته المعوية في معالجة الليجنوسليلوز والكريوزوت، ومن ثم التخلص من سميه الكريوزوت السام والاستفاده من نواتج المعالجة في إنتاج الوقود الحيوي «الميثان»، عن طريق الهضم اللاهوائي، تناولت هذه الدراسة واحدة من أشهر الصحف الإنجليزية الأسبوعية على مستوي العالم في العلوم والتكنولوجيا (New Scientist magazine).

من جانبه، قدم الدكتور طارق مصطفي محمد، عميد كلية العلوم بجامعة طنطا التهنئة للدكتور سامح سمير، متمنيًا المزيد من التقدم والترقي لرفعة شأن الكلية والجامعة، كما وجه الشكر لإدارة الجامعة ممثلة في الدكتور محمود زكي، رئيس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور يحيي عبدالجليل محمود، وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والبحوث.