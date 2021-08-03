وكيل الشيوخ عن افتتاح «سايلو فودز»: مولد مصر جديدة تشرق شمسها على العالم

قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز»، صباح اليوم، يمثل أحد المؤشرات المهمة على أن ما يحدث على أرض مصر هو بمثابة تدشين لبلد جديد من كافة الأوجه، بلد يضع بناء الإنسان المصري في طليعة أهدافه، وأن الحديث عن الجمهورية الثانية هو بالأساس حديث عن مولد مصر جديدة تشرق شمسها على العالم والمنطقة، مؤذنة باستئناف حضارة تضرب في العمق لآلاف السنين.

وأشارت وكيل مجلس الشيوخ، في تصريحات لها اليوم، إلى الدور المركزي الذي يلعبه جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، في تنفيذ مشروعات خدمية عملاقة، هي بطبيعتها مما لا يجذب القطاع الخاص، ولا تمثل له أي جدوى اقتصادية، الأمر الذي يجعل من الجهاز أحد أهم أدوات الدولة لتجسيد استراتيجيتها الوطنية في العديد من المجالات.

وتابعت النائبة فيبي فوزي: «طبيعة المنتج الذي تقدمه المصانع التي يضمها المجمع، تؤكد الفكر الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية عن أهمية صحة المصريين، وهي الفكرة التي وصلت إلى التحول من مجرد السعي للكشف عن الأمراض وعلاجها أو حتى الوقاية منها عبر المبادرات الصحية الرئاسية المختلفة، إلى فكرة التغذية السليمة واللياقة البدنية وتحسين القدرة على ممارسة الأنشطة الحياتية اليومية، وهو معيار يضع لمصر معايير تتماشى مع أرقى شعوب العالم».

ونبهت وكيل جلس الشيوخ، إلى أهمية ما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن ضرورة مواجهة الزيادة السكانية العشوائية، إذ تعتبر من أخطر التحديات التي تواجه جهود التنمية وتهدد بتجريد كل الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية التي تحققت من عائدها الذي ينعكس على مستوى المعيشة، و لعل فكر الرئيس في هذا الصدد يشير إلى أنه يعتبر الثروة البشرية هي أهم ما تملكه مصر من موارد، فلا يجب إهدارها بالزيادة غير المخططة التي تحط من قدرها ومن كفاءة قيامها بمهام التنمية والتطور.

وأكدت أهمية توجيه الرئيس السيسي، بضرورة الكشف على المقبلات على الإنجاب في سبيل رفع مستوى الصحة العامة للأجيال القادمة.

ولفتت إلى أن ما جرى من افتتاح لمشروع مختلف نوعيا عن ما يجري افتتاحه من مشروعات بشكل شبه يومي في طول البلاد وعرضها، يجعل المواطن المصري مطمئناً لأن بلاده تسير في الطريق الصحيح، وأن مقاليد الأمور في أيد أمينة، هي الأكثر وطنية وإخلاصا وعزما على تحقيق مستقبل مشرق لأبناء وطنها.