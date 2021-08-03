عاجل.. الأرصاد: النصف الأول من أغسطس الأشد حرارة في 2021

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها منذ قليل، عن أنّ الدراسة المناخية الناتجة عن قاعدة البيانات المسجلة من المحطات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية في مختلف محافظات الجمهورية خلال النصف الأول من فصل الصيف، بيّنت أنّ صيف 2021 هو الأكثر حرارة مقارنة بالأعوام الـ5 الماضية منذ عام 2017، إذ سجّلت درجات الحرارة هذا العام أعلى من معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية.

النصف الأول من أغسطس الأشد حرارة منذ بداية صيف 2021

ويتوقع الخبراء أن يكون النصف الأول من شهر أغسطس، الأشد حرارة منذ بداية فصل الصيف 2021 وحتى الآن، حيث تتراوح درجات الحرارة فيها بين 34 إلى 36 درجة على السواحل الشمالية، وبين 40 إلى 42 درجة على القاهرة والوجه البحري، وبين 44 إلى 45 على جنوب البلاد، ويتزامن مع ذلك ارتفاع نسبة الرطوبة، ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس.

وأضاف خبراء الأرصاد، أن العديد من دول الشرق الأوسط وجنوب أوروبا، تشهد موجة شديدة الحرارة قد تتجاوز فيها 45 على بعض المدن، واعتبارًا من النصف الثاني من شهر أغسطس متوقع أن تعود درجات الحرارة تدريجيًا إلى المعدلات الطبيعية على الأنحاء كافة.

وأجرت هيئة الأرصاد مقارنة بين أعلى درجات حرارة تم تسجيلها في الظل، وجاءت كما يلي:

وأرجع الخبراء سبب ارتفاع درجات الحرارة هذا العام، إلى التغيرات المناحية التي أثرت على العالم أجمع، حيث تشير التقارير الدولية الخاصة بشهر يونيو 2021، إلى أنّ بعض المدن في كندا قد سجّلت 50 درجة مئوية في الظل، وفي الكويت وصلت درجة الحرارة إلى 54 درجة، وفي العراق وصلت إلى 52 درجة مئوية.