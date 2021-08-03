«الأرصاد» تكشف خريطة سقوط الأمطار: رعدية وتصل للسيول في بعض المناطق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم أجواء شديدة من الحرارة على كافة الأنحاء، تستمر حتى نهاية الأسبوع، كما ترتفع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلًا، وتتكوّن الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد في حديثها لـ«الوطن»، إنّ هناك فرصًا لسقوط الأمطار بدءًا من اليوم وحتى نهاية الأسبوع تكون من خفيفة إلى متوسطة رعدية أحيانًا على سلاسل جبال البحر الأحمر ومحافظات جنوب البلاد «الأقصر، أسوان، أبو سمبل»، وذلك نتيجة امتداد المنخفض الهند الموسمي، فضلًا عن ارتفاع الفصل المداري والذي يفصل بين الكتل الجنوبية والشمالية وهو ما يسبب سقوط أمطار على أثيوبيا والسودان والتي تتجه إلى جنوب البلاد.

أمطار تصل لحد السيول على بعض المناطق

وأضافت أنّ مناطق حلايب وشلاتين ومرسى علم، من المتوقع أن تشهد تساقط أمطار قد تصل لحد السيول بسبب كمية الأمطار يومي الأربعاء والخميس؛ وذلك نظرًا للطبيعة الجبلية لهذه المناطق.

وأوضحت «شاكر»، أنّه من المتوقع أن تستمر هذه الموجة الحارة حتى نهاية الأسبوع الجاري، ومع بداية الأسبوع المقبل يبدأ الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها الطبيعية، منوهةّ إلى أنّ محافظات جنوب البلاد تعد من أكثر المحافظات ارتفاعًا في درجات الحرارة، إذ تتراوح العظمى بين 45 إلى 46 درجة في الظل، بينما تشهد المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط ارتفاعًا كبيرًا في نسب الرطوبة تتراوح بين 85 إلى 90%.

وينصح خبراء هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، بالابتعاد تمامًا عن فترات الظهيرة، التي تزداد فيها سطوع أشعة الشمس، وفي حال الخروج للضرورة يفضل ارتداء واقٍ للرأس وحمل زجاجة مياه والإكثار من شرب السوائل والمرطبات.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، ذكرت أنّ منطقة المتوسط تشهد حاليًا ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعة لهذا الوقت من كل عام؛ لتتجاوز درجات الحرارة 40 درجة على تونس، وجنوب إيطاليا، واليونان، ومصر، وليبيا، وجنوب تركيا، حيث أدى هذا الارتفاع إلى اندلاع الحرائق في الغابات التركية وتستمر هذه الموجة لمدة أسبوعين كاملين.