الأرصاد تحذر من «الإجهاد الحراري».. طقس شديدة الحرارة حتى نهاية الأسبوع (صور)

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ محطة أرصاد القاهرة سجلت درجة حرارة اليوم الثلاثاء 40.3 درجة مئوية، و43 درجة مئوية على أسيوط، و45 درجة على الخارجة و38 على السلوم، وتستمر الأجواء شديدة الحرارة على الأنحاء كافة حتى نهاية الأسبوع، كما ترتفع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا وتتكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، كما توجد فرصة لسقوط الأمطار جنوبا عند مدينتي حلايب وشلاتين.

وناشدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، بتجنب أشعة الشمس المباشرة في فترة الظهيرة، بين الساعة 12 ظهرًا والخامسة عصرًا، حيث تسجل درجات الحرارة في هذه الفترة درجات الحرارة العظمى، ولذلك يجب تجنب الخروج في هذه الفترات، وحال الاضطرار للخروج يجب أن يصطحب معه «شمسية» أو «كاب» تجنبًا للإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري، ناصحة بتناول المياه بكميات كبيرة جدا على مدار اليوم.

وأوضحت مدير مركز الاستشعار عن بعد، أنَّ صيف هذا العام يعد الأشد والأعلى حرارة مقارنة بالأعوام الماضية، لافتة إلى أنّ البحرين الأحمر والمتوسط مستقرين تماما، ولا توجد أي مشكلات بالملاحة البحرية وارتفاع الأمواج يترواح بين متر ومتر ونصف المتر تقريبًا، والبحرين الأحمر والمتوسط صالحين تماما للأنشطة البحرية كافة.

وشرحت مدير مركز الاستشعار عن بعد، أنّ نسب الرطوبة المرتفعة مستمرة وستصل لنحو 90% بالنسبة للسواحل الشمالية أثناء فترات الليل وفي الصباح الباكر، وتقل في النهار وتصل لـ65% وهو أمر مستمر مع ارتفاع درجات الحرارة، ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الموجة الحارة التي تتعرض لها مصر مستمرة حتى نهاية الأسبوع الحالي، والحرارة ستكون أعلى من معدلاتها بنحو من 3 لـ4 درجات تقريبا، وبالنسبة للقاهرة والوجه البحري متوقع أن تصل درجات الحرارة لـ40 و42 درجة مئوية، والسواحل الشمالية من 34 لـ35 درجة، أما جنوب البلاد من 44 درجة لـ45 درجة مئوية في الظل، وتحت أشعة الشمس تكون أعلى من ذلك.