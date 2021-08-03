10 أشياء تفرّد بها البابا شنودة: أول بطريرك يقيم حفلات إفطار رمضانية

حالة خاصة جمعت البابا شنودة الثالث، بالشعب المصري، ابن الصعيد الذي زرع المحبة بثقافته، كان دائم التفرّد كرجل دين، عاملًا بمبدأ «لا تعني القوة الانتصار على الغير وإنما كسب الغير»، الذي تغلغل في ثنايا أفعاله، طوال مدة جلوسه على الكرسي البطريركي التي وصلت إلى 40 عاما و4 أشهر و4 أيام، ليصبح سابع البابوات من حيث طول مدة الجلوس على الكرسي المرقسي.

وفي ذكرى ميلاد البابا شنودة الـ98، التي تحل اليوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس، نبرز 10 أشياء تفرّد بها، طوال تاريخه كرجل دين، منذ خمسينيات القرن الـ20، وحتى وفاته عام 2012، عن عمر ناهز 88 عامًا.

ـ في عام 1962، كان البابا شنودة الثالث أول أسقف للتعليم المسيحي.

ـ أصدر العدد الأول من مجلة «الكرازة» في يناير 1965.

ـ كان البابا شنودة أول بطريرك ينشيء عدة أديرة قبطية خارج مصر، كما أنه أعاد تعمير العديد من الأديرة المتهالكة.

ـ أول بابا يرسم أسقفًا عامًا للشباب وهو الأنبا موسى.

ـ أول بابا ينظم حفلات إفطار رمضانية لكبار الساسة.

ـ قام بسيامة أول بطريرك لإريتريا وهو «فيلبس الأول» في عام 1998.

ـ أسس أسقفية لخدمة الشباب في 25 مايو 1980، وتأسست أسقفية عامة لشوون أفريقيا في عام 1976، كما أسس أسقفية للكرازة عام 1995، وأسس معهد الرعاية والتربية في العام 1974.

ـ في عهده جرى إنشاء المقر البابوي بمنطقة الأنبا رويس في العباسية.

ـ انطلقت في عهده قنوات فضائية قبطية.

ـ في عهده تأسست مراكز ومؤسسات علمية وثقافية، من بينها المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي المؤسس عام 2008، ومركز البابا شنودة للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات المؤسس في 15 نوفمبر 2000، ومؤسسة مار مرقس لدراسات التاريخ القبطي في عام 1998.