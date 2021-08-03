الكنيسة تحتفل اليوم بالذكرى الـ98 لميلاد البابا شنودة الثالث

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، بالذكرى الـ98 لميلاد البابا شنودة الثالث، البطريرك الـ117 للكنيسة، الذي رحل عن عالمنا في مارس 2012 عن عمر ناهز الـ89 عاما وتم دفنه في مزار خاص بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

من هو البابا شنودة الثالث؟

والبابا شنودة الثالث من مواليد الثالث من أغسطس 1923 في قرية «سلام» بمحافظة أسيوط وكان اسمه الأصلي نظير جيد روفائيل، وتخرج من قسم التاريخ بكلية الآداب في جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة حاليا) عام 1947، والتحق بالكلية الإكليريكية التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والتي تخرج منها عام 1950، وعمل لفترة مدرساً للغة العربية ومدرسًا للغة الإنجليزية.

وكان البابا شنودة الثالث خادمًا بجمعية النهضة الروحية التابعة لكنيسة العذراء مريم بمسرة في حي شبرا بالقاهرة، وطالبًا بمدارس الأحد ثم خادمًا بكنيسة الأنبا أنطونيوس بشبرا في منتصف الأربعينات، وساهم في صدور مجلة مدارس الأحد، قبل أن يترهبن في دير السريان بوادي النطرون ويصبح اسمه الراهب أنطونيوس السرياني في يوليو 1954 ويسيم في 1955 قسا.

دور البابا شنودة في الكنيسة

وعاش البابا شنودة الثالث لمدة 6 سنوات من عام 1956 حتى عام 1962 في مغارة تبعد نحو 7 أميال عن مبنى دير السريان بوادي النطرون، وعمل سكرتيرًا خاصًا للبابا كيرلس السادس في عام 1959، وكان أول أسقف للتعليم المسيحي وذلك في عام 1962 وحمل اسم الأنبا شنودة.

وعندما توفي البابا كيرلس السادس، البطريرك الـ116 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في عام 1971، أجريت انتخابات بابوية توج بها وصار اسمه البابا شنودة الثالث في هذا العام.

والبابا شنودة الثالث له العديد من الإسهامات داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وفي الوطن وامتدت نشاطته للعمل في الصحافة والحصول على عضوية نقابة الصحفيين، وله العديد من المؤلفات والكتب.