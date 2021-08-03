بعد انضمامها لمبادرة الإحلال.. مواصفات «شيري تيجو 3»: بـ229 ألف جنيه

مع بداية شهر يوليو الماضي، تم الإعلان رسمياً عن انضمام السيارة «شيري تيجو 3»، ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، إلى قائمة السيارات المشاركة في مبادرة «الإحلال والتجديد»، للمركبات القديمة والمتهالكة، التي مر على إنتاجها 20 سنة وأكثر، بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج «غاز طبيعي وبنزين».

وترصد «الوطن» السطور التالية، أهم المواصفات والتجهيزات الخاصة بسيارة «شيري تيجو 3»، ضمن مبادرة الإحلال والتجديد:

- تُعد السيارة الأولى ضمن فئة سيارات الـSUV، التي تنضم رسمياً لقائمة السيارات المشاركة في المبادرة.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي وينتج قوة 125 حصاناً، وعزم دوران 160 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من طراز CVT.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180كم/ ساعة.

- تستهلك السيارة متوسط 6.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة 100كم/ ساعة في غضون 14 ثانية.

- تتوافر السيارة بأبعاد (4419مم طول، و1765مم عرض، و1651مم ارتفاع)، والوزن الكلي للسيارة يصل إلى 1420 كيلوجراماً.

- يصل طول قاعدة العجلات إلى 2510مم، وترتفع عن الأرض مسافة 190مم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة إلى نحو 550 لتراً.

- يصل سعر السيارة داخل المبادرة بـ228.900 جنيه.

- تأتي السيارة مزوّدة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان، من بينها (نظام منع إدارة المحرك، وسائد هوائية أمامية، مكابح مضادة للانغلاق، ونظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل، وجهاز تحذير المسافة الخلفية، وكاميرا خلفية، تحكم في ارتفاع أحزمة أمان المقاعد، وتثبيت لكرسي الأطفال، ومصابيح هالوجين، والتحكم في ارتفاع المصابيح الأمامية، إضاءة نهارية LED، ومصابيح خلفية LED، ومصابيح ضباب أمامية، فتحة سقف، مرايات كهربائية خارجية).