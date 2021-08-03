10 نصائح غذائية لطفلك حتى لا يتعرض لـ السمنة والتقزم

بعد تصريحات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في حفل افتتاح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز»، حول ارتفاع معدلات السمنة والتقزم والأنيميا بين صفوف الأطفال، والتي ظهرت نتائجها على خلفية المبادرة الرئاسية للكشف على طلاب المدارس، حيث بلغ متوسط السمنة نحو 14% والأنيميا 33% والتقزم 5%، فضلا ًعن وجود أطفال يعانون من السمنة والأنيميا بنسبة 4%، وأطفال يعانون من السمنة والتقزم والأنيميا بنسبة 0.5%، واتجاه الدولة إلى تخصيص وجبات غذائية للطلاب لمواجهة هذه الأمراض، أصبح هناك تساؤل عن سبب هذه الأمراض وكيفية تجنبها والوقاية منها.

الدكتورة مروة نوح، استشاري التغذية العلاجية للسمنة والنحافة، أوضحت أن أمراضا مثل السمنة والتقزم يوجد لها جانب وراثي، وأنه يمكن تفادي مضاعفات هذه الأمراض من خلال اتباع نظام غذائي صحي متوزان.

وقالت «نوح»، في تصريحات لـ «الوطن»، إن عدم اتباع نظام غذائي متوازن، وخاصة فيما يتعلق بالسمنة قد يؤدي إلى أمراض خطيرة مثل أمراض القلب والكوليسترول، وقد يصل الأمر إلى الإصابة بالأمراض السرطانية في بعض الأحيان.

وأرجعت «نوح»، أسباب إصابة الأطفال بأمراض مثل السمنة والتقزم إلى عدة عوامل، منها انشغال عدد كبير من الأمهات في العمل، والاعتماد على شراء الوجبات الغذائية الجاهزة، والتي تكون في الغالب غير مغذية وتحتوي على كميات كبيرة جداً من السعرات الحرارية، لافتة إلى أنه مع مرور الوقت يحصل نوع من أنواع الإدمان لتلك الوجبات، وتكون هناك صعوبة شديدة في التخلص منها، وخاصة التي تحتوى على سكريات ونشويات بكميات كبيرة.

ووضعت «نوح»، روشتة لنصائح غذائية تساعد الأمهات في الحفاظ على صحة أطفالهن، وخاصة مع وجود صعوبة في إقناع الأطفال بالالتزام بالوجبات الغذائية المفيدة، وجاءت النصائح كالتالي:

1) أن تكون الوجبات الغذائية مقسمة بنسبة 80% أكل صحي مع السماح بنسبة 20% للحلوى المشتراه من المحال والسوبر ماركت.

2) أن تكون الوجبة مقسمة الثلث خضروات أو سلطة، والثلث بروتين، والثلث الأخير نشويات مثل الأرز والمعكرونة.

3) الابتعاد عن استخدام المواد الحافظة الضارة وخاصة الموجودة في المعلبات مثل الصلصة على سبيل المثال يمكن استخدام الصلصة الطبيعية في طهي الخضار أو صنع المعكرونة.

4) يفضل استخدام العيش البلدي في الوجبات بدلاً من العيش الفينو أو الخبر اللبناني.

5) يمكن عمل الحلويات في المنزل مثل الملهبية والأرز باللبن مع كميات سكر قليلة، حيث يعد اللبن مصدرا مهما من مصادر البروتين والكالسيوم الذي يحتاجها الطفل، كما يمكن عمل الكيك باستخدام الفواكه المجففة كبديل صحي للسكر وكذلك العسل.

6) يمكن تصنع آيس كريم صحي في المنزل باستخدام مكونات مثل الزبادي والفاكهة والعسل ووضعها في الفريزر، ثم ضربها ووضعها في أكواب لتحصلي على آيس كريم منزلي بدلا ًمن الشارع المصنوع من اللبن البودرة.

7) يفضل طهي البروتين مثل اللحوم والدجاج عن طريق السلق والشوي بعد ذلك في الفرن بدلا ًمن قليها في الزيوت.

8) يفضل تناول الفاكهة بين الوجبات وإذا كان طفلك لا يفضل تناول الفاكهة يمكن تحويلها إلى عصائر طبيعية من فاكهة الموسم والتي تكون في الغالب متاحة ورخيصة الزمن.

9) في حال الأطفال الذين لا يحبون البروتين الحيواني مثل اللحوم والدجاج، يمكن استبداله بالبروتين النباتي مثل الفول والعدس والحمص والفاصوليا البيضاء واللوبيا.

10) تصنيع الوجبات الجاهزة في المنزل على سبيل المثال البرجر يمكن أن تقوم الأم بشراء اللحم المفروم وخلطه مع الخضروات وتصنيعه في المنزل.