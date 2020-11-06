الدفع بـ50 فريقا طبيا ضمن مبادرة "السمنة والتقزم والأنيميا" بالقليوبية

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، برئاسة الدكتور حمدى الطباخ، وكيل الوزارة بالمحافظة، الدفع بـ50 فرقة مدربة؛ للكشف علي الأطفال، ضمن مبادرة علاج "السمنة والتقزم والأنيميا" لطلاب المدارس، مؤكدة أن الفرق مدربة على أعلى مستوى لفحص ما يقرب من 435 ألف طالب وطالبة للمرحلة الابتدائية بمدارس المحافظة.

وأضافت المديرية في بيان لها، أنه جري فحص 40 ألف طالب حتي الآن، ضمن المبادرة في 7 إدارات تعليمية، وأدخلت البيانات الخاصة بهم على النظام الخاص بوزارة الصحة، وبدأت أعمال التحويل للطلاب الذين اكتشف إصابتهم بأي مرض من أمراض المبادرة.

وقال الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة، إن المبادرة تأتي في إطار استمرار مبادرات رئيس الجمهورية، تحت شعار جيل جديد خال من الأمراض، وتحت رعاية اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وإشراف الدكتورة نجلاء مهدي سعيد، منسق عام المبادرات بالمحافظة.

وأشار اللواء عبدالحميد الهجان، إلى التنسيق والتعاون مع مديريتي التربية والتعليم والصحة وهيئة التأمين الصحي بالمحافظة؛ لاستهداف تلاميذ المدارس الابتدائية الحكومية والخاصة للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا، التقزم، والسمنة".

وأكد المحافظ اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة ضد فيروس كورونا، وتقديم الدعم اللازم للمبادرة، لتحقيق أهدافها، نظرا لارتفاع نسبة الإصابة بالمحافظة إلى ما يقرب من 60%، موجها بمراعاة الدقة في أخذ العينات ونتائج التحاليل، ومراعاة التسجيل الدقيق للنتائج على التلاميذ.

وفي وقت سابق، عقد الدكتور حمدي الطباخ، اجتماعا مع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، بمديرية الصحة للاستعداد للموجه الثانية لفيروس كورونا، وأوضح مهام كل عضو باللجنة، مؤكدا انتظام العمل بها على مدار اليوم.

وشدد "الطباخ" على توافر الأدوية والمستلزمات الخاصة بفيروس كورونا، بشكل كاف ومراجعة أرصدة المستشفيات من إسطوانات الأكسجين وشبكات الغازات، والتأكد من تطبيق بروتوكول العلاج، وأخذ احتياطات وإجراءات مكافحة العدوى اللازمة، ورصد الحالات المشتبهة، وإجراء العزل المنزلي.