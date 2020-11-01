انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم في المدارس

انطلقت اليوم، فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم بالمدارس، في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتعاون مع وزارة الصحة.

وتعمل وزارة التربية والتعليم، على تسهيل عمل القوافل الطبية بالمحافظات، للكشف على طلاب مدارس التعليم الأساسي.

وتستهدف الحملة، إجراء المسح الطبي ومراجعة الحالة الصحية لطلاب المدارس، حيث يتم فحص طلاب المرحلة الابتدائية والبالغ عددهم قرابة 13 مليون طالب.