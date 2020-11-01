رئيس التحرير

محمود مسلم

انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم في المدارس

كتب:

الوطن
04:23 م | الأحد 01 نوفمبر 2020
انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم في المدارس

انطلقت اليوم، فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم بالمدارس، في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتعاون مع وزارة الصحة.  

وتعمل وزارة التربية والتعليم، على تسهيل عمل القوافل الطبية بالمحافظات، للكشف على طلاب مدارس التعليم الأساسي. 

وتستهدف الحملة، إجراء المسح الطبي ومراجعة الحالة الصحية لطلاب المدارس، حيث يتم فحص طلاب المرحلة الابتدائية والبالغ عددهم قرابة 13 مليون طالب.

{"description":"\u0627\u0646\u0637\u0644\u0627\u0642 \u0627\u0644\u0645\u0628\u0627\u062f\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0631\u0626\u0627\u0633\u064a\u0629 \u0644\u0644\u0643\u0634\u0641 \u0639\u0646 \u0627\u0644\u0633\u0645\u0646\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0623\u0646\u064a\u0645\u064a\u0627 \u0648\u0627\u0644\u062a\u0642\u0632\u0645 \u0641\u064a \u0627\u0644\u0645\u062f\u0627\u0631\u0633"}
{"description":"\u0627\u0646\u0637\u0644\u0627\u0642 \u0627\u0644\u0645\u0628\u0627\u062f\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0631\u0626\u0627\u0633\u064a\u0629 \u0644\u0644\u0643\u0634\u0641 \u0639\u0646 \u0627\u0644\u0633\u0645\u0646\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0623\u0646\u064a\u0645\u064a\u0627 \u0648\u0627\u0644\u062a\u0642\u0632\u0645 \u0641\u064a \u0627\u0644\u0645\u062f\u0627\u0631\u0633"}
{"description":"\u0627\u0646\u0637\u0644\u0627\u0642 \u0627\u0644\u0645\u0628\u0627\u062f\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0631\u0626\u0627\u0633\u064a\u0629 \u0644\u0644\u0643\u0634\u0641 \u0639\u0646 \u0627\u0644\u0633\u0645\u0646\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0623\u0646\u064a\u0645\u064a\u0627 \u0648\u0627\u0644\u062a\u0642\u0632\u0645 \u0641\u064a \u0627\u0644\u0645\u062f\u0627\u0631\u0633"}
{"description":"\u0627\u0646\u0637\u0644\u0627\u0642 \u0627\u0644\u0645\u0628\u0627\u062f\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0631\u0626\u0627\u0633\u064a\u0629 \u0644\u0644\u0643\u0634\u0641 \u0639\u0646 \u0627\u0644\u0633\u0645\u0646\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0623\u0646\u064a\u0645\u064a\u0627 \u0648\u0627\u0644\u062a\u0642\u0632\u0645 \u0641\u064a \u0627\u0644\u0645\u062f\u0627\u0631\u0633"}
{"description":"\u0627\u0646\u0637\u0644\u0627\u0642 \u0627\u0644\u0645\u0628\u0627\u062f\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0631\u0626\u0627\u0633\u064a\u0629 \u0644\u0644\u0643\u0634\u0641 \u0639\u0646 \u0627\u0644\u0633\u0645\u0646\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0623\u0646\u064a\u0645\u064a\u0627 \u0648\u0627\u0644\u062a\u0642\u0632\u0645 \u0641\u064a \u0627\u0644\u0645\u062f\u0627\u0631\u0633"}
{"description":"\u0627\u0646\u0637\u0644\u0627\u0642 \u0627\u0644\u0645\u0628\u0627\u062f\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0631\u0626\u0627\u0633\u064a\u0629 \u0644\u0644\u0643\u0634\u0641 \u0639\u0646 \u0627\u0644\u0633\u0645\u0646\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0623\u0646\u064a\u0645\u064a\u0627 \u0648\u0627\u0644\u062a\u0642\u0632\u0645 \u0641\u064a \u0627\u0644\u0645\u062f\u0627\u0631\u0633"}
{"description":"\u0627\u0646\u0637\u0644\u0627\u0642 \u0627\u0644\u0645\u0628\u0627\u062f\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0631\u0626\u0627\u0633\u064a\u0629 \u0644\u0644\u0643\u0634\u0641 \u0639\u0646 \u0627\u0644\u0633\u0645\u0646\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0623\u0646\u064a\u0645\u064a\u0627 \u0648\u0627\u0644\u062a\u0642\u0632\u0645 \u0641\u064a \u0627\u0644\u0645\u062f\u0627\u0631\u0633"}

اقرأ المزيد:

وكيلا التعليم والتأمين الصحي بالغربية يتابعان تنفيذ مبادرة "لا للتقزم"

التعليم تكشف شروط تعليق الدراسة حال ظهور إصابات كورونا بالمدارس

التعليم تكشف عن الحالة الوحيدة لإغلاق المدارس بسبب كورونا

"التعليم" تنشر جداول الأسبوع الثالث للقنوات التعليمية