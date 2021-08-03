«التضامن»: 500 عرض مسرحي للتوعية بتنظيم الأسرة داخل القرى

قال عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، والمشرف العام على مشروع «2 كفاية»، إن العمل خلال الفترة المقبلة سيكون في إطار خطة تنمية الأسرة، مؤكدًا أنه خلال عامين سيتم الوصول إلى 400 عيادة تنظيم الأسرة، حيث أن هناك حاليًا 63 فقط.

وأكد مساعد وزير التضامن، تنفيذ 6 ملايين و711 ألفًا و191 زيارة طرق أبواب، على مستوى المحافظات المستهدفة والأعلى في معدلات الإنجاب، وهي البحيرة، والجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والأقصر، وأسوان، إضافة إلى حي الأسمرات بمحافظة القاهرة.

تفنيد المفاهيم المغلوطة والتأكيد على أهمية الأسرة الصغيرة

وأكد عثمان لـ«الوطن»، أنه سيتم التوسع بشكل كبير، فى محافظات آخرى كما سيتم التركيز على قرى «حياة كريمة»، وكذلك التوسع في فعاليات مشروع «2 كفاية» في 20 محافظة، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على تصحيح المعتقدات الخاطئة مثل «العيل بيجى برزقه»، «العيال بتربي بعض»، و«العيال عزوة»، و«تفضيل الولد عن البنت»، وسيتم العمل عليها بدليل طرق الأبواب من قبل المثقفات المجتمعيات الذين يتم تدريبهن على الدليل، فضلًا عن إرسال رسائل نصية للفئات المستهدفة، والتواصل الهاتفي معهن، إضافة إلى الاعتماد على رائدات من المنطقة لتفنيد المفاهيم المغلوطة، والتأكيد على أهمية الأسرة الصغيرة.

وأشار إلى أن هناك جزءً خاصًا بالندوات لاستهداف الأزواج مع الزوجات، من خلال لقاء جماهيري، إضافة إلى تكثيف فعاليات «مسرح الشارع» داخل القرى قريبا، حيث سيُعرض 500 عرض مسرحي مبسط لشرح تنظيم الأسرة، لافتًا إلى البدء بشكل تجريبي في هذه الفعاليات.

زيارة السيدات المستهدفات 7 مرات

وأوضح مساعد وزيرة التضامن، أن هناك ما يقرب من 700 ألف سيدة من أصل مليون و100 ألف سيدة مستهدفة، ترددت على عيادات تنظيم الأسرة سواء التابعة للتضامن أو التابعة لوزارة الصحة، موضحًا زيارة كل سيدة 7 مرات، لافتًا إلى العمل من خلال الجمعيات الأهلية والمثقفات.