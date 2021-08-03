تستعرض «الوطن»، خطوات ترخيص سيارة جديدة والأوراق المطلوبة، وأهمها مستند الملكية عقد شراء السيارة من الوكيل المعتمد، من أجدل الحصول على ترخيص السيارة.

الأوراق المطلوبة لترخيص سيارة جديدة

- بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية وصورة منها.

- مستند الملكية عقد شراء السيارة من الوكيل المعتمد.

- الإفراج الجمركي في حالة السيارة «وارد الخارج» من الجهة المختصة.

- ملف استخراج رخصة جديدة «من المرور».

ويقوم مهندس من المرور التابع له محل سكن طالب الحصول على ترخيص سيارة جديدة، بفحص السيارة، ورفع أرقام الشاسية والمحرك (رفع البصمة) الخاص بالسيارة، ومطابقة الأرقام بالواردة بمستند المكلية.

ثم يجري رفع البصمة على نموذج الفحص الخاص بذلك والموجود بملف الترخيص للمرة الأولى والتاكد من وجود طفاية حريق مطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى حقيبة إسعافات ومثلث عاكس وقمع مروري.

خطوات ترخيص سيارة جديدة

بعد دفع التأمين الإجباري يجري التوجه بكل الأوراق المطلوبة السابقة من فحص فني ووثيقة تأمين إجباري وأوراق إثبات الملكية والإفراج، إلى شباك ترخيص السيارات داخل نفس نقطة المرور.

ثم يجري تقدير الضريبة السنوية والرسوم ودفعها عن كل سنة ترخيص حتى ثلاث سنوات.

شروط ترخيص سيارات طبقا للقانون المرور عام 2021

وهناك العديد من الشروط التي يجب توافرها من أجل ترخيص سيارة جديدة، وفقا لقانون المرور، نستعرض أبرزها فيما يلي:

1- سداد قيمة الضريبة والرسوم المقررة طبقا للسعة اللترية لكل سيارة.

2- سداد قيمة التأمين الإجباري.

3- لابد من استيفاء السيارة لكافة شروط الأمن والمتانة.

4- تركيب GPS في السيارة كشرط لترخيص السيارة.

وفي العادة عند شراء سيارة جديدة في أول تاريخ إصدارها يجري إصدار رخصة مؤقتة أو تصريح سير مؤقت، حتى ورود الإفراج الجمركي للمرور، ثم بعدها يجري إعطاء التصريح لمدة ثلاث أشهر أو 6 أشهر، ثم الذهاب إلى المرور مرة أخرى لاستلام الرخصة عن الفترة المدفوع رسومها كاملة.