نجوم «200 جنيه» يروجون للفيلم بعملة نقدية لتشويق الجمهور

استعان عدد من النجوم المشاركين في فيلم «200 جنيه»، المرتقب عرضه في دور السينما يوم 18 أغسطس من الشهر الجاري، بورقة نقدية فئة الـ200 جنيه، عبر حساباتهم على السوشيال ميديا، للترويج والدعاية للفيلم، بهدف تشويق متابعيهم.

ويضم فيلم «200 جنيه»، الذي تدور أحداثه في إطار قصص منفصلة عن حكايات اجتماعية، عدد من النجوم، منهم أحمد السقا، إسعاد يونس، ليلى علوي، هاني رمزي، أحمد رزق، أحمد صلاح السعدني، نيللي كريم، سيناريو وحوار أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين.

ونشر الفنان أحمد السعدني، أحد أبطال فيلم «200 جنيه» صورته عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، وهو يضع في فمه ورقة من مبلغ 200 جنيه معلقًا عليها بقوله: عض قلبي ولا تعض رغيفي، مع استخدام هشتاج 200 جنيه.

ونشرت الفنانة إسعاد يونس، بطلة إحدى حكايات فيلم «200 جنيه» صورتها عبر حسابها بـ«انستجرام» وهى تمسك مبلغ 200 جنيه بيديها وتنظر إليها، كاشفة عن اسم شخصيتها بالفيلم معلقة بقولها: عيدية متأخرة شوية بس مقبولة، مين عزيزة السيد بقى؟، مع استخدام هشتاج 200 جنيه.

ونشرت الفنانة غادة عادل، صورتها وهى تمسك ورقة بمبلغ 200 جنيه عبر حسابها بـ فيلم «انستجرام» معلقة بقولها: مميزة شوية الـ200 جنيه دي.