منها «العارف».. 3 أفلام حجزت مكانها على شاشة السينما في أغسطس

مع انطلاق شهر أغسطس، يستعد عشاق السينما لاستقبال عدد من الأفلام الجديدة المقرر عرضها خلال الشهر الجاري بدور العرض السينمائي، والتي تجمع ما بين الأكشن والكوميدي والدراما الاجتماعية، لعدد كبير من نجوم الفن، وتنضم بذلك إلى سلسلة الأفلام المعروضة حاليًا في السينما على رأسها «العارف» للنجمين أحمد عز وأحمد فهمي، والذي يتربع على عرش الإيرادات، و«البعض لا يذهب للمأذون مرتين» لكريم عبدالعزيز ودينا الشربيني.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية أبرز الأفلام الجديدة التي حجزت مكانًا لها على شاشة السينما ويترقب الجمهور عرضها في شهر أغسطس الجاري.

الإنس والنمس يوم 4 أغسطس

يعود نجم الكوميديا محمد هنيدي لشاشة السينما بالفيلم الكوميدي «الإنس والنمس» والمقرر عرضه في السينما يوم 4 أغسطس من الشهر الجاري، وتدور أحداثه في إطار من الفانتازيا والكوميديا، قصة وإخراج شريف عرفة، بطولة منة شلبي، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، صابرين، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ.

موسى يوم 11 أغسطس

ومع فيلم الأكشن يطل الفنان كريم محمود عبدالعزيز بشكل جديد بعيدًا عن الكوميديا من خلال «موسى» والمقرر عرضه في دور العرض السينمائي يوم 11 أغسطس من الشهر الجاري، وتدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي والإثارة بشكل مختلف عن الأفلام التي تم تقديمها في هذا الشأن، عن قيام مهندس شاب بصنع إنسان ألي «روبوت» وتبدأ الصراعات وتتصاعد الأحداث، قصة وإخراج بيتر ميمي، بطولة إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة شامي.

200 جنيه يوم 18 أغسطس

من خلال مجموعة من الحكايات الاجتماعية التي تضم عدد كبير من نجوم الفن، يعرض فيلم «200 جنيه» بالسينما بداية من يوم 18 أغسطس، بطولة أحمد السقا، نيللي كريم، ليلى علوي، إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد أدم، أحمد رزق، إخراج محمد أمين، تأليف أحمد عبدالله.