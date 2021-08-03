«القابضة للمياه» تعلن تجديد اعتماد شهادة الأيزو لقطاع خدمة العملاء

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ضرورة الاهتمام بتطوير إدارات خدمة العملاء، التي تتعامل مباشرة مع المواطنين، فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكرم المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، قطاع الإعلام وخدمة العملاء، برئاسة هشام حسن بالشركة، عقب تجديد اعتماد شهادة الأيزو بالقطاع (9001-2015) في مجالات العلاقات العامة وخدمة العملاء، عبر الخط الساخن 125.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي، أن الاهتمام بالمواطن وتقديم أفضل خدمة له تبدأ من قطاع الإعلام والعلاقات العامة، وخدمة العملاء، باعتبارهم أول من يلتقي المواطن الباحث عن الخدمة، أو تقديم الدعم له، في بحث الشكوى الخاصة به، والتواصل معه حتى التأكد من حل الشكوى، مشيرا إلى أن حصول القطاع على شهادة الأيزو يعتبر وثيقة نجاح أخرى تضاف لإنجازات الشركة.

وأشاد فريق عمل الشركة المانحة، بأداء منظومة عمل قطاع الإعلام وخدمة العملاء وأكد مسؤولي الشركة أنهم لم يواجهوا أي صعوبات في التأهيل نظرا لأن القطاع يعتمد، في تنفيذ جميع المهام والإجراءات، نماذج معتمدة لتوثيق جميع الإجراءات والأنشطة.

كما سلمت الشركة المؤهِلة المهندس مصطفى الشيمي، وقطاع خدمة العملاء، دروع التميز تقديرا للمجهودات التي تحققت في هذا القطاع.