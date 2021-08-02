«الصحة»: أصدرنا شهادات معتمدة للحاصلين على لقاحات كورونا (فيديو)

قال الدكتور محمد عبدالفتاح مدير إدارة الطب الوقائي في وزارة الصحة والسكان، إنَّ الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أصدَرت شهادات معتمدة للحاصلين على لقاحات كورونا، وتمّ افتتاح 126 مركزًا دوليًا لتطعيم المسافرين حتى يحصلوا على الشهادات المؤمنة بـ«QR CODE»، وهي شهادات معتمدة عالميًا توفر عليهم الحصول على الأختام وإجراء التوثيق.

بموجب هذه الشهادات يكون مسجلا للمواطن أنه حصل على اللقاحات

وأضاف مدير إدارة الطب الوقائي في وزارة الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية جومانا ماهر وأحمد عبدالصمد: «بموجب هذه الشهادات يكون مسجلًا للمواطن أنَّه حصل على اللقاحات سواء اللقاح المكون من الجرعتين أو جرعة واحدة بالتواريخ».

كل من يرغب في الحصول على هذه الشهادة يحصل عليها

وتابع مدير إدارة الطب الوقائي في وزارة الصحة والسكان: «كل من يرغب في الحصول على هذه الشهادة يحصل عليها، لدينا نسبة كبيرة من المواطنين حصلوا على اللقاحات يذهبون إلى أي مركز بالشهادة الأصلية وجواز السفر لكي تراجع على قاعدة البيانات، وفي حال الحصول على الجرعتين يتم استخراج الشهادة في فترة لا تتخطى 5 دقائق».

وأردف «عبدالفتاح»: «من يرغب في الحصول على اللقاح يقدم الطلب وتصل له الرسالة خلال 72 ساعة وتحديد موعد التطعيم، أما تأجيل بعض المواعيد المحددة سلفًا فهو يرجع إلى بعض الإجراءات التنظيمية مراعاة لعملية التباعد الاجتماعي والأمر يخضع للأولويات».