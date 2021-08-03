عالم أزهري: في هذه الحالة فقط يجوز للرجل منع زوجته من زيارة أهلها

أجاب الشيخ أحمد المالكي، أحد علماء الأزهر الشريف، على سؤال متصلة تُدعى أسماء حمدي، من محافظة القليوبية، ذكرت فيه أن زوجة شقيقها تزوجت شقيقته بالسحر، كما أن تلك الزوجة تسببت في وفاة والدتها، واستولت على منزل الأسرة، ثم بعد ذلك تسببت في حبس والدها، « كل أخواتي رموا والدي، محدش يعول أبويا غيري، والدي محبوس ظلم، وأنا مقدرش أسيبه، ووالدتي متوفية من 60 يوم، وزوجي يمنعني من زيارة والدي، هل أطيعه؟».

السحر أصبح شماعة يُعلق عليها البعض جميع مشاكل حياته

وقال «المالكي»، خلال حواره في برنامج «بيت دعاء»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن السحر أصبح شماعة يُعلق عليها البعض جميع مشاكل حياته، «لو الواد فاشل يبقى معموله سحر، لو الراجل يكره مراته يبقى معموله سحر، لو الراجل فاشل في مهنته وفي حياته يبقى معموله سحر، ثم يلجأون لشيوخ ينصبون عليهم لفك هذا السحر، الشيخ يقول مربوط ومعمول له عمل ومش عارف أفكه، ده شغل نصب، لازم نداوم على ذكر الله وقراءة القرآن الكريم والصلاة».

يجوز للرجل منع زوجته من زيارة أهلها في حالة واحدة

وأوضح أحد علماء الأزهر الشريف، أنه لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها، إلا إذا كان يترتب على الزيارة شر كبير، معقبًا: «بتروح عند بيت أهلها ترجع الدنيا مقلوبة وخراب بيت».