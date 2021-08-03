مقتل فتاة داخل عيادة طبيب عيون بمول شهير في كفر الدوار

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة جهودها، لكشف غموض العثور على جثة فتاة داخل عيادة طبيب عيون، بالدور السادس بمول شهير بمدينة كفر الدوار، عقب تلقي بلاغ من الأهالي يفيد العثور على سكرتيرة الطبيب المشار إليه، مقتولة وغارقة في بركة دماء داخل العيادة.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من العميد عادل محبوب، مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد تلقي بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها، داخل عيادة طبيب عيون، وتعمل سكرتيرة لديه، بمول شهير بشارع بور سعيد بمدينة كفر الدوار.

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث بقسم شرطة كفر الدوار، برئاسة المقدم أحمد المسيري لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة تدعى «نجلاء. ن. ا»، تعمل سكرتيرة بعيادة طبيب عيون بمول بمدينة كفر الدوار، ونُقلت الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

ووجه اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث بالاشتراك وفرع الأمن العام والبحث الحنائي بقسم كفر الدوار، لكشف غموض وملابسات الحادث.

وقال عدد من رواد المول الشهير بكفر الدوار، إن ضباط الشرطة فرضوا كردونًا أمنيًا حول موقع الحادث، فيما يباشر رجال البحث الحنائي بقسم شرطة كفر الدوار عملهم، للكشف عن لغز مقتل الفتاة المشار إليها، وضبط الجاني في أسرع وقت، في الوقت الذي تجري فيه النيابة العامة بكفر الدوار، إجراءات معاينة موقع الحادث، للوقوف على أي دليل قد يؤدي إلى ضبط الجاني.