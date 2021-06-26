مفاجأة في جريمة مقتل فتاة على يد عشيقها بالإسماعيلية: والدها تستر على الجريمة

مابين هروبها من المنزل مرات عديدة واختلافها مع والدها وتعرفها على أصدقاء السوء، كانت نهاية الشابة «فاطمة» ومقتلها على يد عشيقها بالإسماعيلية، ومحاولته إخفاء الجريمة بالاتفاق مع والدها.

الوالد تستر على الجريمة مقابل حصوله على مبلغ مالي

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن اتهام الأب في القضية لتستره علي الجريمة بعد معرفته بها واتصال المتهم به لاستلام جثة نجلته.

وقالت المصادر إن المتهم عرض مبلغا ماليا ضخما على والد المجني عليها مقابل إنهاء تصاريح الدفن دون إبلاغ الشرطة أو النيابة من أجل التستر على الجريمة.

واتفق المتهم ووالد المجني عليها على شراء كفن وتغسيل الشابة ووضعها في ثلاجة لحفظ السمك أسفل العقار المقيم به المتهم لحين إنهاء الإجراءات.

قتلها عشيقها بضربة على الرأس

وكشفت معاينة الجثمان وجود آثار ضرب على المجني عليها، ووجود آثار ضربة على الرأس، وتحفظت النيابة على الجثمان وأخطرت النيابة الطبيب الشرعي لفحصه لمعرفة سبب الوفاة.

وكشفت مصادر أمنية أن المتهم والمجني عليها كانا على علاقة غير شرعية، وأن الفتاة دائمة الهروب من منزل والدها وتغيبت عن المنزل منذ شهر إلا أنه لم يحرر محضرا بتغيبها.

وقالت المصادر إن الفتاة كانت تقيم مع الجاني في منزله بقرية أبو عطوة، وأنهما كانا يتعاطيان المواد المخدرة وخاصة مخدر الشابو، وهو ما أثر عليها ليلة وقوع الحادث بعد مشادة نشبت بينهما.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء ياسر نشات مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من اللواء رشاد الغمراوي مدير مباحث الإسماعيلية يفيد العثور علي جثة شابة في عقدها الثاني من العمر «ملفوفة بكفن» داخل ثلاجة أسماك بقرية أبو عطوة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

وشكلت المباحث الجنائية فريق بحث برئاسة المقدم محمد هشام رئيس مباحث المركز ومعاونيه النقباء كامل قمحاوي وسيد نصر الله وعمر الطحاوي وعبدالله صبحي، لكشف تفاصيل الواقعة.

حبس المتهم ووالد المجني عليها

وأمرت نيابة مركز الإسماعيلية برئاسة محمد الطيب أمس، حبس المتهم ووالد المجني عليها 4 أيام علي ذمة التحقيقات في القضية، كما انتدبت الطبيب الشرعي لفحص الجثمان لمعرفة سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.