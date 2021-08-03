بدء اختبار قدرات كلية تمريض جامعة عين شمس 7 أغسطس المقبل

أعلنت الدكتورة سحر موسى سليمان، عميد كلية التمريض بجامعة عين شمس، عن بدء عقد اختبار قدرات كلية تمريض جامعة عين شمس، للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية التمريض، والمعهد الفني للتمريض التخصصي، من طلاب الثانوية العامة ٢٠٢١، حيث تدخل كليات التمريض ومعاهد التمريض، هذا العام ضمن الكليات التي يتم الالتحاق بها عن طريق اختبار القدرات وفقا للقواعد والشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات.

اختبار قدرات كلية تمريض لطلاب القاهرة والقليوبية

وأضافت عميد كلية التمريض بجامعة عين شمس، أن اختبار قدرات كلية تمريض سيتم عقدها بكلية التمريض بجامعة عين شمس بالدمرداش، وذلك لجميع الطلاب من محافظة القاهرة ومحافظة القليوبية «غرب شبرا الخيمة - شبين القناطر - الخانكة - قليوب - القناطر الخيرية - شرق شبرا الخيمة - العبور - الخصوص»، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة سحر موسى، عميد كلية التمريض.

استعدادات اختبار القدرات

وتابعت عميد كلية، بأن اختبار قدرات كلية تمريض سيتم عقده لكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض جامعة عين شمس، خلال الفترة من 7 أغسطس 2021 وحتى 19 أغسطس 2021، وعلى جميع الراغبين في التقدم الحرص على المواعيد المحددة، وذلك في ضوء الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2021، وذلك وفقا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس، حيث يتم إتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

وفي سياق متصل، أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية على الاستعداد التام لتطبيق اختبار قدرات كلية تمريض والمعاهد الفنية للتمريض، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.