زكي فطين عبد الوهاب يهاجم فيلم قديم لعادل إمام: «مش عارف نجح إزاي»

هاجم الفنان زكى فطين عبد الوهاب فيلم «البعض يذهب للمأذون مرتين» للزعيم عادل إمام، وذلك من خلال «بوست» نشره عبر صفحته الخاصة على صفحته بموقع «فيس بوك» ليتفاعل معه الجمهور.

وقال الفنان زكي فطين عبد الوهاب، عبر منشوره: «بالصدفة اتفرجت على فيلم (البعض يذهب للمأذون مرتين).. بطولة عادل إمام ونور الشريف وميرفت أمين.. المفروض إنه فيلم كوميدي.. ومش قادر أفهم نجح وقتها إزاي؟ الله يرحمك يا فطين يا عبد الوهاب».

وتفاعل الجمهور مع البوست الذي نشره زكي، بشكل كبير، ما بين مؤيد ومعارض حيث قال أحدهم «بساطة الفيلم والروح اللي فيه وسمير غانم وأحداثه المختلفة، طغت على سلبياته وأخفتها تماما».

وقال آخر «هو فيلم جيد قياسًا بما هو موجود حاليًا من أفلام سطحية لا تمت للكوميديا بصلة؛ لكن هذا لا يمنعنا من الإشادة بعبقرية المخرج العظيم فطين عبد الوهاب، رائد الإخراج الكوميدي السينمائي في مصر دون منازع عليه رحمة الله».

فيلم «البعض يذهب للمأذون مرتين»

يذكر أن فيلم البعض يذهب للمأذون مرتين هو بطولة عادل إمام ونور الشريف وميمي جمال ولبلبة وميرفت أمين وجورج سيدهم وجميل راتب وهناء الشوربجي وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف فاروق صبري وإخراج محمد عبد العزيز.

إصابة زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

يذكر أن الفنان زكي فطين عبد الوهاب، كان قد أعلن مؤخرا عن إصابته بورم في المخ، وذلك من خلال «بوست» عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك»، كما كشف بأنه في المرحلة الرابعة من المرض.