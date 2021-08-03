الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري.. طالبت جمهورها بالدعاء

بعد مرور 4 أشهر على تدهور الحالة الصحية للاعلامية إيمان الحصري، طمأنت «الحصري» جمهورها على حالتها الصحية في أول تعليق لها بعد فترة كبيرة من انقطاعها عن مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع «فيس بوك»، «لسه محتاجة دعواتكم».

وأضافت: «أول مرة أكون قادرة إني أكتب على فيس بوك من شهور.. والله مش عارفة أقولكم إيه على كم الاهتمام والدعم والحب اللي شوفته وسمعته وقريته في كل كلمة، وكل دعوة من القلب.. الدعاء الصادق اللي لولاه مكنتش هبقى موجودة دلوقتي».

وأكملت: «ناس كتير قوي نفسي أكلمها وأقولها شكرًا.. شكرا بجد.. حبكم ومساعدتكم ودعائكم ومشاعركم الطيبة وصلت، ودائما كانت وما زالت بتهون عليا».

واختتمت: «إن شاء الله عندي ثقة كبيرة إني هعدي التجربة الصعبة دي على خير، لأن الحقيقة ما زلت فيها، لسه مخرجتش.. ولسه محتاجة.. دعواتكم».

يوسف الحسيني يتمنى الشفاء لـ الإعلامية إيمان الحصري

وجَّه الإعلامي يوسف الحسيني، رسالة إلى الإعلامية إيمان الحصري، قائلا: «ربنا يشفيكي ويعافيكي، ويطلعك بألف سلامة من هذه التجربة»، داعيًا جميع المشاهدين إلى الدعاء لها ولكل المرضى بالشفاء والتعافي.

وأضاف «ربنا يشفي كل شخص، ويرجع كل بني آدم لبيته معافى وسليم 100%، أرجوكم شاركوا إيمان في الدعاء، وكلنا ندعي ليها، وندعي للفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز وياسمين عبدالعزيز ولكل الناس، وأدعو لكل مريض بتمام الشفاء والعافية، ربنا يديكي الصحة يا إيمان بإذن الله سبحانه وتعالى».

تطورات الحالة الصحية لـ الإعلامية إيمان الحصري

أجرت الإعلامية إيمان الحصري أكثر من عملية جراحية خلال الفترة الماضية، حيث أصيبت بأزمة صحية نتيجة خطأ طبي تسبب لها في مضاعفات صحية، وابتعدت فترة عن السوشيال ميديا، ولم يكن لها أي تفاعل على صفحتها الرسمية سوى من خلال أدمن الصفحة الذي كان يطالب الجمهور بالدعاء لها باستمرار.