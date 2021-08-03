وزير التعليم يعلن سعر تكلفة وجبة التغذية المدرسية

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قرار توزيع وجبة مجانية يومية لطلاب المدارس، هو توجه دولة بخطة قومية للتغذية المدرسية، موضحا أن تكلفة الوجبة المدرسية حوالي 7 جنيهات وليس 15 جنيها كما هو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في تصريحات له على جروب «إدعم د. طارق شوقي» عبر تطبيق «واتس آب».

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أعلن الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021-2022، موضحا أن الوزارة حريصة على الاستعداد الجيد للدراسة، مؤكدا أن الدراسة تبدأ اعتبارا من 9 أكتوبر المقبل.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنه سيتم تحديث جميع المقررات الدراسية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك من خلال إضافة مقررات جديدة تواكب العصر الحالي.