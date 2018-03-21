وزير التعليم نافيا تسمم طلاب بسبب الوجبة المدرسية: الإعلام يبالغ

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، واقعة تسمم تلاميذ مدرسة بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية، بسبب الوجبة المدرسية، قائلاً إن الإعلام يبالغ أكثر من اللازم، ولا يوجد أي حالة تسمم.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي" أن الوزارة توزع 11 مليون وجبة مدرسية يوميًا، وأن المدرسة المذكورة بالمنوفية تأخذ غذاء عبارة عن فطيرة تنتجها وزارة الزراعة.

وتابع وزير التربية والتعليم أن الفطيرة فترة صلاحيتها من يوم إلى ثلاثة أيام فقط، ومرت من كل أجهزة سلامة الغذاء، موضحًا أنه حدث نفس الحالة في أسيوط وصدرت أخبارا بوجود حالات تسمم والتقرير الصادر من وزارة الصحة أكد أنه لا يوجد أي حالة تسمم، مشيرًا إلى أنه شدد على المديريات بالمحافظات استلام الوجبات الغذائية بأنفسهم.

وواصل أن الوجبة المدرسية أصبحت عبارة بسكويت مدرسي، أو فطيرة، موضحًا أن الوزارة تحاول بشتى الطرق التحقق من المصنع والمخازن التي تخزن الوجبات المدرسية.

وأوضح أن تسمم الوجبات الغذائية ليست ظاهرة في مصر، موضحًا أنه حالات التسمم من الوجبة الغذائية في مصر عبارة عن طالبين فقط من محافظة المنوفية و8 من محافظة أسيوط، من أصل 11 مليون طالب، وتلك نسبة قليلة جدًا مقارنة بالعدد.

وأشار إلى أن الدولة ترصد مليار جنيه للتغذية المدرسية بسبب العدد الكبير للطلاب في جمهورية مصر العربية.