التعليم: «التغذية المدرسية» ستكون مختومة ومسجلة على الكارت الصحي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ التغذية المدرسية ستكون مختومة بخاتم وزارتي التربية والتعليم والصحة، لطمأنة أولياء الأمور قبل شراء الوجبة لأطفالهم، موضحا أنّ الوزارة ستعمل مع مجمع الوثائق لضمان حوكمة توزيع الوجبات: «نفس الكارت اللي عليه حالة الطالب الصحية والتعليمية، هيكون مسجل عليه الوجبة اللي هتوصل ليه».

وأعرب وزير التعليم، خلال افتتاح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات بمحافظة المنوفية وعدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا، عن أمله في تنفيذ هذه الخطط على الأرض مطلع أكتوبر المقبل، مع بداية العام الدراسي بعد شهرين من الآن.