بعد اكتساح ألمانيا.. «عواض»: أداء منتخب اليد متوازن هجوميا ودفاعيا

قال الكابتن أشرف عواض، اللاعب السابق بمنتخب مصر لكرة اليد، إن منتخب مصر لكرة اليد قدم أداء جيد جدا، خلال مباراته أمام المنتخب الألماني، ضمن منافسات كرة اليد بأولمبياد طوكيو 2020، واستطاع أن يحقق الفوز الذي ضمن له الصعود إلى نصف النهائي، وعزز من فرص إحرازه لميدالية بتلك الأولمبياد، ليتابع المستوى الأكثر من جيد الذي يقدمه المنتخب الوطني من بداية مشوراه بتلك المنافسات.

وأضاف «عواض»، خلال لقاء عبر Zoom، مع «الوطن»، اليوم الثلاثاء، أن أداء المنتخب المصري بمباراة اليوم، امتاز بالتوازن على المستويين الهجومي والدفاعي، بالإضافة إلى حالة التألق الشديدة التي ظهر عليها حارس مرمى المنتخب الوطني كريم هنداوي.

وأشار لاعب منتخب مصر السابق، أنه لمس هذا الأداء الجيد من المنتخب الوطني منذ مباراته الأولى أمام المنتخب البرتغالي، موضحا أن كل مباراة كانت تمر على الفريق كان أدائه يتحسن أكثر وأكثر.

وأردف أنه لا يحب أن يقول إن ما حققه المنتخب بفوزه على ألمانيا والصعود إلى نصف نهائي تلك المنافسات يعد مفاجأة، لأن المنتخب المصري أثبت عبر السنوات الأخيرة أنه من أقوى المنتخبات في هذه الرياضة على المستوى العالمي، مؤكدا أن خير دليل على ذلك كان الأداء القوي الذي قدمه نفس المنتخب ببطولة العالم الأخيرة التي نظمت بمصر، وخرج من ربع النهائي خلالها على يد منتخب الدنمارك بطل العالم بركلات الترجيح.