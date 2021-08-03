تفاصيل رسالة العاهل السعودي إلى نظيره الأردني

تسلم العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم، رسالة من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تتعلق بسبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن الملك عبد الله تسلم الرسالة من وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، حيث ثمن الملك عبدالله موقف السعودية الداعم لبلاده في مواجهة مختلف التحديات بما فيها «قضية الفتنة»، مؤكدا أنها تعكس سياسة المملكة الداعمة للأردن دوما، ووقوفها معه في كل الظروف، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد الملك عبد الله، أن أمن الأردن والسعودية واحد، وأنهما يقفان صفا واحدا في مواجهة جميع التحديات، مشيرا إلى مركزية العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، مشددا على أن العلاقات الثنائية راسخة وصلبة لا تزعزعها الشكوك والأقاويل.

بدوره، أكد الأمير فيصل حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز التعاون مع الأردن، وتثمينها للعلاقات الأخوية التاريخية بين المملكتين والقيادتين الشقيقتين.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، والتأكيد على إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين، حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية.

وكان الديوان الملكي الأردني، قد نشر صورة عبر «تويتر» للقاء الذي جمع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ووزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وأعلن الديوان الملكي الأردني، أن الملك عبد الله، ثمن خلال اللقاء «موقف المملكة العربية السعودية⁩ الداعم للأردن».