جهود مكثفة لكشف غموض مقتل عامل على الطريق الدائري بالقناطر الخيرية

تكثف أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، جهودها، لكشف لغز العثور على جثة عامل بمنطقة نزلة باسوس بمركز شرطة القناطر الخيرية على الطريق الدائري، وبه آثار طلق نارى من فرد خرطوش بالرأس، وتبين سرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي كان بحوزته.

وحُرر محضر بمركز شرطة القناطر، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمر المستشار محمد فايد رئيس نيابة القناطر الخيرية، بإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن، وسرعة ضبط مرتكبي الواقعة، وطلب تحريات المباحث.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب بنزل باسوس على الطريق الدائري بدائرة المركز، مصابًا بطلق خرطوش بالرأس.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية ورجال المباحث لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى «محمد ع ع»، 22 سنة، عامل، ومقيم بمنطقة عزبة أسما خاتون التابعة لميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب، حيث تلقى طلقة خرطوش بالرأس تسببت في وفاته على الفور، وتبين سرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي كان بحوزته.

كما تبين أن الشاب المتوفى متزوج حديثا منذ 6 أشهر، وزوجته حامل في الشهر الثامن، وهو أكبر أخوته الأربعة، والعائل الوحيد لهم بعد وفاة والده، ويعمل في جمع مخلفات الأفران البلدية وبيعها للصرف على أسرته.

وتحولت مواقع وصفحات التواصل الإجتماعي لدفتر عزاء للفقيد، حيث وجه النشطاء العزاء لأسرة الفقيد، داعين الله أن يرحمه ويتغمده بواسع رحمته، مطالبين بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للمحاكمة العاجلة للقصاص منهم.

وقال أحد الرواد «اللي قتلك علشان موبايل وفلوس، ميعرفش إنك اتربيت يتيم وانت بتصرف على 3 اخواتك، ومستني ابنك يتولد كمان شهر، انت كنت بتشتغل ليل ونهار علشان اخواتك وأمك، وعشت راجل ومت راجل، ونحستبك شهيدًا عند الله»