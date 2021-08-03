تطورات الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد.. أفضل من الأيام الماضية

أعلن الفنان بيومى فؤاد مساء أمس الاثنين، عن تعرضه لوعكة صحية شديدة أفقدته الوعى لمدة 48 ساعة، أثناء تواجده في دولة الإمارات، ويرغب الكثيرون معرفة تطورات الحالة الصحية له، لما له من شعبية وجمهور عريض يريد الاطمئنان عليه، فهو من الفنانين الذين حققوا شهرة ونجومية واسعة خلال فترة قصيرة.

الحالة الصحية لـ الفنان بيومي فؤاد

وكشفت مصادر طبية وثيقة الصلة بالفنان بيومي فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن تطورات الحالة الصحية، قائلة « الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد تتحسن تدريجيًا بشكل كبير، وأفضل من الأيام الماضية التي عانى فيها بشدة، بعد تعرضه لدور برد شديد لم يمر عليه من قبل».

وخلال الساعات القليلة الماضية سيطرت حالة من الحزن والقلق على محبي الفنان بيومي فؤاد، لذلك حرص الفنان بيومى فؤاد على شكر كل من سأل عنه، موضحًا عبر منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه لاقى اهتمامًا من الكثيرين ومن الفنانين الذين حرصوا على السؤال عليه، وأيضًا من الشعب الإماراتي الذي حاوطه بحب كبير خلال فترة مرضه وحتى الآن.

بيومى فؤاد يكشف عن تعرضه لوعكة صحية

وكشف الفنان بيومى فؤاد عن تعرضه لوعكة صحية شديدة، عبر منشور له عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك»، قائلًا: «أنا فى دولة الإمارات العربية الشقيقة لمدة كام يوم، أصبت بدور برد شديد جدا من بتوع زمان، أفقدني الوعي لمدة 48 ساعة، مقدرش أقولكم كم الاهتمام والحب اللي شفته من جهات مختلفة وزارة الداخلية ووزارة الصحة».

وتابع : «لدرجة إنى مش لاقي كلام يوفيهم حقهم واهتمامهم مع تأكدهم إنها مش كورونا، ملحوظة فيه ناس متعرفش مين بيومى فؤاد بس يعرفوا إنى ضيفهم، شكرًا دولة الإمارات العربية الشقيقة».

يذكر أن الفنان بيومي فؤاد يعرض له غدًا فيلم «النمس والإنس» في السينمات، والذي يشارك فى بطولتة بجانب محمد هنيدى ومنه شلبي وعمرو عبد الجليل وصابرين، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وإخراج شريف عرفة.