ميشال عون: ذكرى انفجار مرفأ بيروت «مؤلمة» وسينال كل مذنب جزاءه

وصف الرئيس اللبناني ميشال عون، ذكرى انفجار مرفأ بيروت بـ«الـمؤلمة»، مقدما التحية لروح كل شهيد سقط في هذه المأساة الكبرى، ومتعاطفا مع كل جريح ومصاب، وكل من فقد عزيزاً أو قريباً، منزلاً أو مُلكاً، مضيفا: «وانحني أمام صمود شعب تجمَّعَت في وجهه كل المآسي، من عمق وجداني أقول لعاصمتنا الحبيبة بيروت، ستظهر الحقيقة وسينال كل مُذنب جزاءَه وستَنهَضين من جديد».

وأضاف «عون»، خلال كلمة له وجهها للشعب اللبناني، أن العام الماضي تمزق وجه بيروت وتمزقت قلوب كثيرة، وفقدت أرواح بريئة ما كان يجب أن تسقط لولا تراكم الإهمال، وتضافر مسؤوليات الكثيرين على مر السنين وعلى مختلف المستويات، الذين كان بإمكانهم اتخاذ إجراءات عملية لإزالة خطر المواد التي أدت إلى هذه الكارثة.