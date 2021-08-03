رئيس لبنان: أنا أحد الذين فقدوا غاليا في انفجار مرفأ بيروت

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه يشعر بآلام الأهل والأصدقاء الذين فقدوا أحباءهم في انفجار مرفأ بيروت، «أنا واحد من الذين فقدوا غالياً يومها، أشعر بغضبهم المشروع، وألمهم الذي ستزيده الأيام حدّة، إذا لم يشعروا بالقول والفعل، ومن خلال الإجراءات العملية، بأن المحاسبة قد بدأت، والمحاكمات ستقتصّ من المشاركين في التسبب بالانفجار».

نعم للتحقيق النزيه والجرئ وصولا إلى المحاكمات العادلة

وأضاف «عون»، خلال كلمة وجهها للشعب اللبناني: «أقولها بالفم الملآن، من أجل جروحات اللبنانيين المفتوحة، ومن أجل التاريخ، نعم للتحقيق النزيه والجرئ وصولاً إلى المحاكمات العادلة، نعم للقضاء القوي، الذي لا يتراجع أمام صاحب سلطة مهما علا شأنه، ولا يهاب الحصانات والحمايات، من أجل تحقيق العدل، ومحاسبة المتسببين بهذا الانفجار».