رئيس اتحاد اليد: فرنسا أصعب من ألمانيا.. وكل مباراة بطولة

قال الدكتور محمد أمين، رئيس اتحاد كرة اليد، إنه لم يتوقع فوز منتخب مصر على منتخب ألمانيا في أولمبياد طوكيو 2020، ولكن المنتخب مصمم في الحصول على ميدالية لأن اللاعبين لديهم طموحات عالية، لافتا إلى أن منتخب كرة اليد حصل على دعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وتم إعداد فريق متكامل للفريق وتذليل كل الصعوبات، متابعا: «قولنا للمدرب احلم وإحنا جاهزين بكل شيء».

وأضاف «أمين » خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» اليوم الثلاثاء وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن لاعبين كرة القدم مواطنين مصريين من الطراز الأول، ويلعبون بقلوبهم من أجل الفوز بالبطولة، لافتا إلى أن مجلس الإدارة في تواصل مستمر مع المنتخب في اليابان.

وأوضح رئيس اتحاد كرة اليد، أن ثقة المصريين في المنتخب تدوم إلى نهاية البطولة، مشيرا إلى أن المباراة المقبلة أمام منتخب فرنسا أصعب من مباراة ألمانيا، مؤكدا أن كل مباراة عبارة عن بطولة مستقلة، ويتم التوقف عن الحديث عن المبارة التي انتهت من أجل التفكير دائما في المباراة المقبلة، لاستمرار الفوز، لأن التعايش مع اللحظة الحالية هو رؤية الشخص الناجح من أجل التطلع إلى نتائج أفضل للمنتخب في الأولمبياد المقامة في طوكيو.