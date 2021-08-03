انقسام جمهور رامي صبري بعد إعلانه إقامة حفل غنائي رغم الحداد على شقيقه

بمجرد إعلان الفنان رامي صبري عن حفله الغنائي الجديد، المقرر الأحد المقبل، الموافق 8 أغسطس، حتى سبب حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانقسم جمهور رامي صبري بعد الإعلان عن حفله الغنائي المقبل إلى فريقين، ما بين مؤيد لإقامة الحفل، ومعارض له، بسبب أنه لم يمر على وفاة شقيقه كريم صبري سوى ثلاث أسابيع فقط.

هجوم على رامي صبري

وقال أحدهم «بس دول لو لغو كام حفله مش هيموتو من الجوع يعني أساسا.. إزاي هيبقي الحزن مالي قلبه وقبل ما يعدي شهر على موت أخوه هيقدر يعمل حفله».

وقال آخر «وأخوك إلى متوفي يا عيب الشوم عليك».

جمهور رامي صبري يدافعون عنه

وعلى النقيض، تضمن عدد كبير من الجمهور، عبر التعليقات، مع رامي صبري، ودافعوا عنه، حيث قال أحدهم «الناس اللي بتقول أخوك لسه ميت وبتعمل حفلات متحكمش على حد وإنت متعرفش هو في إيه وعنده إيه، الناس دي بتبقي ماضية عقود بالحفلات دي مينفعش ترجع فيها مش هيبقي موت و خراب ديار».

فيما قال آخر: «ده شغل يا جماعة وعقود وشركات إنتاج وبيوت مفتوحة بطلوا بقى محسسينه إن الشغل بالمزاج هو مش فاتح محل بقالة، ملك يعني، حاجة غريبة صراحة».

حفل رامي صبري

يذكر أن الفنان رامي صبري، أعلن اليوم عن إقامة حفل غنائي، الأحد المقبل، في نادي الجلاء.

وكان كريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري، قد توفى منذ ثلاث أسابيع تقريبا بعد تعرضه لحادث غرق في ترعة المريوطية.