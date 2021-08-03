أهم وظائف القطاع الخاص 2021

شهد عام 2021، العديد من إعلانات وزارة القوى العاملة، ممثلة للحكومة المصرية، آلاف فرص العمل والوظائف للشباب والخريجين من كل المؤهلات الدراسية، بخبرة وبدون خبرة، في العديد من المجالات بمنشآت القطاع الخاص.

أهم الوظائف التي أعلنتها وزارة القوى العاملة خلال عام 2021

«الوطن» تستعرض أهم الوظائف التي أعلنت عنها وزارة القوى العاملة، خلال عام 2021 على النحو التالي:

- في يوليو أعلنت وزارة القوى العاملة، توفير 2300 فرصة عمل، برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه، حيث أصدرت الوزارة، بيانات أكدت فيها أنها تمكنت من توفير 4027 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 6 آلاف جنيه، فى بعض المهن، وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 73 شركة ومصنع قطاع خاص، في 14 محافظة، لشغلها خلال شهر يوليو 2021.

2750 فرصة عمل للذكور والإناث.. منها لذوي الهمم والعزيمة

- في يونيو 2021، أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 2750 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 6 آلاف جنيه فى بعض المهن، وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 45 شركة ومصنع قطاع خاص في 12 محافظة لشغلها خلال شهر يونيو 2021.

- في مايو، أعلنت وزارة القوى العاملة عن توفير 6750 فرصة عمل بمحافظة الفيوم، من خلال الملتقى التوظيفي الأول بالفيوم، لجميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، منها 10% لذوي القدرات الخاصة، وفقا لنوع الإعاقة، برواتب حدها الأدنى 1500 جنيه، والأقصى 3000 جنيه، وذلك من خلال 42 شركة، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الزيارة تسليم 1219 شهادة «أمان» للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، فضلا عن عقد ندوة تثقيفية لهذه الفئة من العمالة.

- في فبراير، أعلنت الوزارة أنها تمكنت من توفير 4219 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الاحتياجات الخاصة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 8000 جنيه، فى بعض المهن، وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 59 شركة ومصنع قطاع خاص فى 9 محافظات.

وظائف في الجمارك والكهرباء

على الجانب الآخر، أعلنت عدد من الجهات الحكومية، توفير وظائف للخريجين، ومنها على النحو التالي:

- في يوليو الماضي، أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، توفير فرص عمل ووظائف لـ(1000) من حملة المؤهلات العليا (بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة/ شعبة جمارك، وليسانس حقوق، وليسانس شريعة وقانون) للعمل بالمصلحة، حيث اشترطت مصلحة الجمارك ضمن المتقدم لشغل الوظيفة، أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية، فضلا عن اللياقة الطبية، وألا يزيد سن المتقدم عن 29 عاماً ميلادياً في تاريخ هذا الإعلان.

كما اشترطت مصلحة الجمارك، أن يتم تقديم إقرار بالموافقة على الاستمرار بالعمل في المكان المتقدم عليه، أو أي موقع أو إدارة جمركية تراها مصلحة الجمارك مستقبلا وفقا لحاجة العمل، وفى حالة عدم التقدم بهذا الإقرار يعتبر رفضا للوظيفة من جانب المتقدم لها.

- في يونيو، أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، توفير وظائف وفرص عمل بها، واستمرت الوظائف حتى 4 أغسطس الجاري، وحددت الهيئة الاختبارات على النحو التالي:

- الاختبار الأول: فني.

- الاختبارالثاني: حاسب آلي.

- الاختبار الثالث: لغات.

- الاختبار الرابع: نفسي.

- الاختبار الخامس: لجنة من عدد من الجهات.