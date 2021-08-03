زادت عمليات البحث خلال الساعات الآخيرة من قِبل الباحثين عن فرص عمل عن تفاصيل إعلان وظائف وزارة القوى العاملة أغسطس 2021، وذلك بعد أن أعلنت الوزارة توافر 538 فرصة عمل للذكور والإناث، منها فرص لذوي الهمم والعزيمة، فضلًا عن 778 فرصة عمل متوفرة من الشهر الماضي لم يتم شغلها، ليصل إجمالي فرص العمل إلى 1326 فرصة.

وأشارت الوزارة إلى أنّ الوظائف متاحة في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 جنيه لتصل إلى 6 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقًا لخبرة المتقدم، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 29 شركة ومصنع قطاع خاص في 9 محافظات لشغلها خلال أغسطس 2021.

وتستعرض «الوطن» الوظائف التي أعلنتها وزارة القوى العاملة لشهر أغسطس 2021 عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على النحو التالي:

وظائف وزارة القوى العاملة أغسطس 2021

يمكن للراغبين في التقدم لوظائف وزارة القوى العاملة أغسطس 2021، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة القوى العاملة من هنــــــــــــا.

2. الضغط على خانة تسجيل راغبي العمل، لتسجيل بيانات راغبي العمل بالوظائف المعلن عنها بالداخل.

3. الضغط على خانة تسجيل الدخول لأول مرة.

4. تسجيل البيانات الشخصية الخاصة بالاسم والرقم القومي وتاريخ الميلاد والمؤهل الدراسي والمهنة والرقم التأميني والحالة الاجتماعية ورقم الهاتف ورقم الموبايل والعنوان، ثم إدخال كلمة السر وكتابتها مرة أخرى للتأكيد.

5. تسجيل البيانات الخاصة بالمؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم سواء كان متوسط أو عالٍ أو دون مؤهل.

6. تسجيل الخبرات والمهارات التي يحصل عليها المتقدم.

7. تسجيل الدورات التدريبية التي حصل عليها المتقدم.

8. الضغط على حفظ ومتابعة.

ويدخل المتقدم إلى النشرة القومية للتشغيل تحت مسمى «برنامج طالبي العمل»، وكتابة الرقم القومي وكلمة المرور، للتسجيل في الوظائف المعلنة خلال شهر أغسطس، بعدها تبدأ الإدارة المختصة ترشيح المتقدمين على الفرص، وفقًا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأشارت الوزارة إلى أنّ الوظائف متوافرة في 9 محافظات، هي: دمياط، البحيرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، والمنيا، أسيوط، الأقصر، وأسوان، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من يوليو 2021 في النشرة السابقة وعددها 778 فرصة عمل، ويمكنك الاطلاع على تفاصيل الوظائف المتاحة من هنـــــــــا.