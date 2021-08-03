مستريح طنطا الجديد.. طبيب أسنان نصب على 25 من زملائه في 2 مليون جنيه

في واقعة تعد الثالثة من نوعها تتلعق فيما يعرف بـ مستريح طنطا، اتهم عدد من الأطباء بمحافظة الغربية طبيب أسنان بالنصب عليهم، وجمع مبالغ مالية كبيرة منهم تقدر بنحو 2 مليون جنيه، بدعوى تجهيز العيادات الخاصة بهم بأسعار مخفضة، ثم هرب منذ 3 أيام.

الأجهزة الأمنية تتلقى بلاغات

وتلقى اللواء أسامة شلبي، مدير أمن الغربية، إخطارًا يفيد بتقديم «مصطفى. ف»، 30 عامًا، طبيب، بلاغ يفيد بتضرره و25 آخرين من الأطباء وأعضاء هيئة التدريس بإحدى الجامعات وأصحاب شركات مستلزمات طبية من زميلهم «حازم. س»، 31 عامًا، طبيب أسنان، والذي قام بالنصب عليهم في مبالغ مالية بلغت نحو 2 مليون جنيه، بدعوى تجهيز العيادات الخاصة بهم، وأنه لم يوف بوعده، وطلبوا منه رد المبالغ المالية التي حصل عليها، لكنه رفض، ما دفعهم لتحرير محضر ضده، خاصة بعد هروبه منذ 3 أيام.

مستريح طنطا الجديد نصب على 25 من زملائه

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية صحة البلاغات المقدمة، وأن المتهم طبيب أسنان دفعة 2013، والمعروف إعلاميا بـ«مستريح طنطا الجديد»، وأنه نصب على أكثر من 25 طبيب أسنان من زملائه، وأيضًا بعضهم أعضاء هيئة تدريس في إحدى الجامعات بجانب عدد من أصحاب شركات بيع المستزمات الطبية.

وأوضحت التحريات أن المتهم تمكن من الاستيلاء على مبلغ يقدر بنحو 2 مليون جنيه، وأنه أوهم الضحايا بقدره على تجهيز العيادات الخاصة بهم بأسعار مخفضة، وأنه تهرب من رد المبالغ المالية وتهرب منهم ولم يوف بوعده وهروب منذ 3 أيام.

سماع أقوال زوجة مستريح طنطا الجديد

وكشفت مصادر أمنية، أن الضحايا تقدموا ببلاغ يحمل رقم 21040 إداري قسم ثان طنطا، وتم استدعاء زوجة الطبيب المتهم مستريح طنطا الجديد، وسماع أقوالها في التهمة الموجهة إلى زوجها، في الوقت نفسه تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للقبض على مستريح طنطا الجديد.

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