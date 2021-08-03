أمين اللجنة الأولمبية: لدينا فرص للفوز بميداليات في أكثر من لعبة

علق المهندس شريف العريان، أمين عام اللجنة الأولمبية، على تأهل المنتخب المصري لكرة اليد إلى نصف نهائي أولمبياد طوكيو، بعد الفوز على ألمانيا، قائلا: «لاعبي منتخب مصر لكرة اليد أمام منتخب ألمانيا في أولمبياد طوكيو، كان أدائهم مشرف، وكانوا أفضل من المنتخب الألماني منذ أول البطولة، لافتا إلى أن المنتخب يطمح لتحقيق ميدالية».

وأضاف «العريان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية « صدى البلد» اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن المصارع محمد متولي سيلعب على وزن 87، أما محمد سيد كيشو على وزن 67، مشيرًا إلى أن المصارعين وصل كلا منهما للدور قبل النهائي، وسيلعبون غدا، منوها بإمكانية حصولهما على ميداليات.

وأوضح أمين عام اللجنة الأولمبية، أن ألعاب القوى بها لاعبان من مصر هما عمرو مصطفى ومجدي حمزة وتأهل الأول للنهائي، كما أن اللاعب مهاب كردي في السباحة أصبح ضمن أفضل 12 لاعب في العالم، مشيرًا إلى أن اللاعب نائل نصار انتصر في الأولمبياد.

وذكر أمين عام اللجنة الأولمبية، أن هناك أمل في فوز اللاعبين في لعبة الفروسية، مشيرًا إلى أن اللاعب نائل نصار كان أداءؤه جيدًا، وهناك آخرين لم يكونوا موفقين، قائلا: « بنطالب اللاعبين تبذل قصارى جهدها، انهاردة اليد كله فرحان بيه لوصوله للدور قبل النهائي كأول مرة لفريق عربي وإفريقي، ولو حقق ميدالية هتبقى أول لعبة مصرية جماعية تحقق ميدالية، وإحنا عندنا فرص ميداليات في اليد والمصارعة والكاراتيه، وعندنا أكثر من فرصة في أكثر من لعبة».