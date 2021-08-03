برلماني: المصريون ينفقون 37% من دخلهم على الطعام والشراب

قال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قطاع الصناعات الغذائية يعمل به 25% من العمال في مصر، لذا فهو قطاع يولد فرص العمل وحجم استثماراته كبير جدا يصل إلى 500 مليار جنيه تقريبا، وهو قطاع مصدر لأن كثر من الدول تستورد من مصر، مشيرا إلى أن بند الطعام والشراب هو أعلى بند يتم الصرف عليه، حيث يصل إلى 37% من إجمالي الدخل.

وأضاف «فريد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية « صدى البلد» اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن قطاع الصناعات الغذائية يوفر عملة أجنبية، ولدى الدولة تقدم كبير لدعمه، وتستطيع من خلاله خلق فرص عمل وفرص تصديرية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الزيادة السكانية الحادثة في مصر تتطلب وجود موارد دائمة لها تتناسب معها، وهذا يوضح أهمية توفير أراضٍ أكثر من أجل الزراعة، لذا يجب وقف التعدي على الأراضي الزراعية لأنها مصدر الحياة الخاص بالمصريين.

وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: « إعادة الأراضي التي تم البناء عليها لتكون زراعية مرة أخرى يكلف مبالغ كثيرة، والدولة توفر مشاريع عملاقة في الدلتا الجديدة وغيرها من الأماكن من أجل الحد من فجوة زيادة المواليد وقلة الأراض الزراعية، لأن قلة الأراضي الزراعية يهدد حياة المصريين».

وأكد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن توفير المجمعات الصناعية يسهل التكامل بين الصناعات، لأنها تخلق فرص العمل وتزيد كفاءة الإنتاج في مختلف الصناعات.