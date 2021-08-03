مقتل شرطي في إطلاق نار قرب مبنى وزارة الدفاع الأمريكية «فيديو»

أفادت شبكة «سي إن إن» الأمريكية في نبأ عاجل، بأن إطلاق النار قرب مبنى وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» تسبب في مقتل شرطي.

وأُغلق مبنى وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، اليوم الثلاثاء، بسبب تقرير عن وقوع حادث إطلاق نار عند أحد مداخله الرئيسية، وفقا لوكالة قوة حماية البنتاجون، بالولايات المتحدة الأمريكية.

NOW - Pentagon on lockdown over reported shooting outside.pic.twitter.com/uPc4gpF7KW — Disclose.tv (@disclosetv) August 3, 2021

وأكدت الوكالة في رسالة للقوى العاملة بوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أن إطلاق النار وقع في محيط المبنى عند أحد المداخل الرئيسية للبنتاجون، الذي يدخل ويخرج منه يوميا آلاف الأشخاص، ويقع المدخل قرب محطة حافلات تستخدمها الكثير من خطوط النقل الداخلي في العاصمة الأمريكية واشنطن.

أُغلق مبنى وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، اليوم الثلاثاء، بسبب تقرير عن وقوع حادث إطلاق نار عند أحد مداخله الرئيسية، وفقا لوكالة قوة حماية البنتاجون، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقع إطلاق النار بالقرب من مبنى وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»وأكدت الوكالة في رسالة للقوى العاملة بوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أن إطلاق النار وقع في محيط المبنى عند أحد المداخل الرئيسية للبنتاجون، الذي يدخل ويخرج منه يوميا آلاف الأشخاص، ويقع المدخل قرب محطة حافلات تستخدمها الكثير من خطوط النقل الداخلي في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال المتحدث باسم الوكالة، كريس لايمان: «في الوقت الراهن، يمكننا تأكيد أن مبنى البنتاجون مقفل، هناك حادثة عند مركز تحويل الرحلات».

وأكد «لايمان» أن الحادث لا تزال آثاره مستمرة، محذرا المدنيين من التواجد في الموقع، ورفض تأكيد وجود مطلق نار أو سقوط إصابات جراء الحادثة.

وأعلنت الشرطة الأمريكية، في وقت سابق، إغلاق مبنى وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، عقب إطلاق عدة أعيرة نارية عند محطة مترو محاذية.

وأشارت شرطة المبنى إلى إطلاق نار عند محطة المترو والحافلات المحاذية لمجمع مبنى وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون».

وطلبت من جميع الأفراد البقاء داخل المبنى، فيما تواصل قوات الأمن تمشيط المنطقة.