مقتل شرطي في إطلاق نار قرب مبنى وزارة الدفاع الأمريكية «فيديو»

أفادت شبكة «سي إن إن» الأمريكية في نبأ عاجل، بأن إطلاق النار قرب مبنى وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» تسبب في مقتل شرطي.

وأُغلق مبنى وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، اليوم الثلاثاء، بسبب تقرير عن وقوع حادث إطلاق نار عند أحد مداخله الرئيسية، وفقا لوكالة قوة حماية البنتاجون، بالولايات المتحدة الأمريكية.

