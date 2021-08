تفاصيل إغلاق مبنى وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» إثر إطلاق نار

أُغلق مبنى وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، اليوم الثلاثاء، بسبب تقرير عن وقوع حادث إطلاق نار عند أحد مداخله الرئيسية، وفقا لوكالة قوة حماية البنتاجون، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت الوكالة في رسالة للقوى العاملة بوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أن إطلاق النار وقع في محيط المبنى عند أحد المداخل الرئيسية للبنتاجون، الذي يدخل ويخرج منه يوميا آلاف الأشخاص، ويقع المدخل قرب محطة حافلات تستخدمها الكثير من خطوط النقل الداخلي في العاصمة الأمريكية واشنطن.

