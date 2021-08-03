تفاصيل إغلاق مبنى وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» إثر إطلاق نار

أُغلق مبنى وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، اليوم الثلاثاء، بسبب تقرير عن وقوع حادث إطلاق نار عند أحد مداخله الرئيسية، وفقا لوكالة قوة حماية البنتاجون، بالولايات المتحدة الأمريكية.

إطلاق النار وقع بالقرب من مبنى وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»

وأكدت الوكالة في رسالة للقوى العاملة بوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أن إطلاق النار وقع في محيط المبنى عند أحد المداخل الرئيسية للبنتاجون، الذي يدخل ويخرج منه يوميا آلاف الأشخاص، ويقع المدخل قرب محطة حافلات تستخدمها الكثير من خطوط النقل الداخلي في العاصمة الأمريكية واشنطن.

NOW - Pentagon on lockdown over reported shooting outside.pic.twitter.com/uPc4gpF7KW — Disclose.tv (@disclosetv) August 3, 2021

وقال المتحدث باسم الوكالة، كريس لايمان: «في الوقت الراهن، يمكننا تأكيد أن مبنى البنتاجون مقفل، هناك حادثة عند مركز تحويل الرحلات».

وأكد «لايمان» أن الحادث لا تزال آثاره مستمرة، محذرا المدنيين من التواجد في الموقع، ورفض تأكيد وجود مطلق نار أو سقوط إصابات جراء الحادثة.

وأعلنت الشرطة الأمريكية، في وقت سابق، إغلاق مبنى وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، عقب إطلاق عدة أعيرة نارية عند محطة مترو محاذية.

وأشارت شرطة المبنى، إلى إطلاق نار عند محطة المترو والحافلات المحاذية لمجمع مبنى وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون».

وطلبت من جميع الأفراد البقاء داخل المبنى، فيما تواصل قوات الأمن تمشيط المنطقة.

ولفتت إلى أنها «تبحث عن أحد مطلقي النار، يرتدي قميصا أبيض عليه بقعة حمراء، وسروالا داكن اللون ويضع ضمادة على ذراعه اليسرى»، حيث تعتقد الشرطة أنه «ما زال طليقا»، وأنه جريح.

من جهتها، أعلنت قوات حماية البنتاجون، أن موقع الحادث آمن، لكن الوضع متوتر هناك، وطالبت الجميع بالابتعاد عن مدخل المترو ومحطة الحافلات، حيث وقع الحادث.

وأشارت إلى أنه «جرى تحويل وسائل النقل بالقرب من مبنى وزارة الدفاع الأمريكية إلى محطة البنتاجون سيتي».