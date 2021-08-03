وكيل «النواب»: دور الانعقاد الأول أثبت للجميع اختلاف المجلس الحالي

أكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أن دور الانعقاد الأول أثبت للجميع أن المجلس الحالي مختلف في أدائه عن المجالس السابقة، مشيرًا إلى أن المجلس تعامل مع المعارضة بشكل راقٍ، ساهم في خروج التشريعات والقوانين بشكل مرضٍ للمواطنين.

جاء ذلك خلال ندوة حزب «مستقبل وطن»، تحت عنوان «جهود المجالس النيابية في دور الانعقاد الأول» بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبو العينين، وكيلي مجلس النواب، والمهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية، والنائب حسام الخولي، الأمين العام لحزب «مستقبل وطن»، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ووجه سعد الدين، الشكر للمستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس حزب «مستقبل وطن»، على أدائه وهدوئه في إدارته للحزب، فضلا أيضا عن أدائه في إدارته لمجلس الشيوخ، ومتابعا: «المستشار حنفي جبالي أيضا أدار مجلس النواب بأداء هادئ نتج عنه خروج عدد ضخم من التشريعات والقوانين بشكل جيد».

وأضاف وكيل مجلس النواب، أن الحكومة تعاملت مع المجلس الحالي بشكل قوي، سواء في حضورهم لاجتماعات اللجان النوعية، وأيضا الجلسات العامة، ولعل آخرهم كان حضور الدكتور السيد قصير، وزير الزراعة، بحضور كل مساعديه.