«حسين» عن أداء مجلس النواب بعد نهاية انعقاد الدور الأول: إيجابي وجيد

قال النائب عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، وعضو مجلس الشيوخ، إن انطباعه عن حصاد دور الانعقاد الأول لمجلس النواب ايجابي بدرجة كبير، موضحا أنه بمقارنة مجلس النواب في الفترة الماضية، عما كان يحدث في السابق، فبالتأكيد أداء هذا المجلس كان أفضل وأكثر واقعية وهدوء، كما لم يكن هناك أي تصادمات.

وأضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، اليوم الثلاثاء، أنه أيضا لم يكن هناك قوانين خرجت من هذا المجلس تثير صخبا وجدلا واستياء، كاشفا أن معظم الأشياء مرت بهدوء ولم يكن هناك ما يعكر صفو العلاقة بين النواب والشعب.

وأشار رئيس تحرير جريدة الشروق، إلى أنه حتى لا يظلم المجلس السابق، فإن الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية استقرت في مصر في الآونة الأخيرة وبصورة واضحة بشكل كبير، كما أن التحديات صارت أقل مقارنة بحجم التحديات التي كانت مفروضة على الدولة في الماضي، وهو ما ساعد في أن تمر الأمور دون مشاكل حقيقية ودون إثارة الكثير من الجدل.

وأردف أنه رغم أن هذا المجلس يضم نسبة أكبر من الأحزاب المعارضة عن المجلس الماضي، إلا أنه أكثر استقرار لأن هناك تعاون بنسبة كبيرة بين كل الأحزاب والقوى المختلفة داخل هذا المجلس، موضحا أن هذا التعاون يتسم بالهدوء والنظر للأمور بواقعية.

وكشف «حسين»، أنه يظن بأن الحكومة استفادت من المجلس الماضي، ودرست مشاريع القوانين التي عرضتها على المجلس الحالي إلى حد ما نسبيا بالمقارنة بما كان يحدث بالمجالس السابقة.

وتابع: «يعني على سبيل المثال مشروع قانون مساوي لمشروع التعديات على البناء، اللي عمل مشكلة كبيرة جدا، وكلف الدولة أو كلف سمعة الحكومة الكثير حتى استطاعت أن تعالج مثل هذه الصغرات»، مؤكدا من جديد أن أداء هذا المجلس في المجمل كان جيدا.